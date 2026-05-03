El rapero Pras, miembro de The Fugees, se presenta en prisión para comenzar una sentencia de 14 años

El rapero ganador del Grammy Prakazrel "Pras" Michel de los Fugees se ha presentado en la prisión federal para comenzar una sentencia de 14 años después de una condena por canalización ilegal de millones de dólares en contribuciones extranjeras a la campaña de reelección del expresidente Barack Obama en 2012.

Michel se presentó en prisión el jueves, dijo un portavoz, con registros federales que lo enumeran como recluso en una institución correccional de baja seguridad en Arizona.

"Hoy es un día doloroso para Pras, para su familia y para todos los que creen en un sistema justo de justicia. Pras honra el proceso legal a medida que informa para comenzar su sentencia", dijo Erica Dumas, portavoz de Michel, y agregó que su equipo legal todavía está impugnando sus cargos.

"Este capítulo es difícil, pero no es el último", dijo Dumas.

Michel, de 53 años, fue condenado en 2023 por 10 cargos, incluyendo conspiración y actuando como agente no registrado de un gobierno extranjero. Fue sentenciado a finales del año pasado.

Los fiscales dijeron que obtuvo más de 120 millones de dólares del multimillonario de Malasia Low Taek Jho, también conocido como Jho Low, y dirigió parte de ese dinero a través de donantes de paja a la campaña de Obama. Michel también intentó poner fin a un EE. UU. La investigación del Departamento de Justicia de Low, manipuló a dos testigos y se perjuró a sí mismo en el juicio, dijeron los fiscales. Low ha mantenido su inocencia.

Michel fue miembro fundador de los Fugees junto con los amigos de la infancia Lauryn Hill y Wyclef Jean, con el grupo ganando dos premios Grammy y vendiendo decenas de millones de álbumes.