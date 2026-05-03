Sanz Lovatón sobre medidas de austeridad del Gobierno: “A los políticos también nos toca sacrificarnos”

El ministro de Industria, Comercio y Mypimes (MICM), Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón consideró oportunas las medidas anunciadas por el Gobierno para paliar el impacto económico por el conflicto socioeconómico en el Medio Oriente.

“A los políticos también nos toca sacrificarnos, nos toca poner sobre la mesa algún nivel de ahorro. Esas medidas no son simpáticas para nadie. Es una muestra de que debemos apretarnos el cinturón en la medida de lo posible”, dijo.

Señaló que con el plan de austeridad, el país se está ahorrando 40 mil millones de pesos para seguir “trabajando los precios de los combustibles y subvencionando los fertilizantes”.

Respecto a esta última, explicó que el subsidios a estos materiales es para evitar que los precios de los productos agrícolas no se “disparen”.

“Esto es un esfuerzo. La República Dominicana frente a una crisis externa debe tener unidad interna. Por eso, nosotros le hemos hecho un llamado a la clase política, a la clase empresarial, a la clase sindical este es el momento de ser todos dominicanos y dominicanas, sin ninguna diferencia”, manifestó el funcionario.

Las declaraciones fueron brindadas en el contexto de la Segunda Convención Nacional de Negocios Detallistas 2026, considerada por el ministro como un espacio para mantener el diálogo con los sectores, que en esta oportunidad ha sido con los comerciantes detallistas con el programa “A Comer: del campo al colmado”.