Armada de República Dominicana gradúa nueva promoción de grumetes

La Armada de República Dominicana celebró la graduación de una nueva promoción de grumetes (aprendiz del oficio de marinero) del Centro de Enseñanza Naval, en una ceremonia realizada en la Base Naval Las Calderas, provincia Peravia.

Los nuevos marineros pasarán a integrarse a las diferentes áreas operativas de la institución naval, contribuyendo directamente al fortalecimiento de las capacidades de defensa marítima del país.

El acto inició con la rendición de honores militares al ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, y continuó con el desarrollo del programa protocolar en el salón de eventos de la base naval, donde se llevaron a cabo la bendición, el discurso central y la entrega de certificados a los graduandos.

Las palabras de orden estuvieron a cargo del capitán de navío José Agustín José Vásquez, director del Centro de Enseñanza Naval, quien destacó la sólida preparación académica, técnica y militar recibida por los nuevos miembros de la Armada.

Durante la ceremonia fueron reconocidos los grumetes más sobresalientes en distintas categorías, entre ellas honor académico, espíritu de cuerpo, aptitud militar y desempeño por especialidad.

Los reconocimientos fueron entregados por Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, comandante general de la Armada, junto a otras autoridades militares, resaltando el esfuerzo, la disciplina y la excelencia demostrados durante su período de formación.

Uno de los momentos más solemnes del acto fue la toma de juramento de los graduandos y la ceremonia de fidelidad a la bandera, en la que los nuevos marineros asumieron formalmente el compromiso de servir a la patria con honor, lealtad y vocación de servicio.

La graduación fue encabezada por el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., ministro de Defensa, acompañado por miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas.