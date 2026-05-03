Beyoncé, Bezos, adornos y bustiers: Lo que hay que saber sobre la Met Gala de 2026

Los fashionistas ya lo sabían: "La moda es arte". Pero, ¿cómo interpretarán los invitados a la Met Gala ese código de vestimenta en la extravagancia de este año?

El tema del año pasado, "Sailored For You", llevó a muchos trajes geniales; las promesas de este año producirán un atuendo verdaderamente extravagante mientras los invitados suben los famosos escalones alfombrados el 4 de mayo. Como siempre, el código de vestimenta está inspirado en la exposición de primavera en el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte. "Arte del disfraz" combina unos 200 objetos de arte con 200 prendas para resaltar la conexión entre la moda y el arte a través de los siglos.

Aquí hay algunas cosas clave que desea saber a medida que se acerca la noche más grande de la moda:

¿Cuándo es la Met Gala?

Como siempre, el primer lunes de mayo.

¿Qué es exactamente la Met Gala?

Es una recaudación de fondos para el Costume Institute, el único departamento de autofinanciación del Met, y es enorme. El año pasado, la noche trajo una suma récord de más de 31 millones de dólares.

¿Quién es el anfitrión?

Nada menos que Beyoncé, una invitada familiar de la gala, es copresidenta, acompañada por Nicole Kidman, la campeona de tenis Venus Williams y la que lo dirige todo, Anna Wintour de Vogue. También hay un "comité anfitrión" presidido por el diseñador Anthony Vaccarello y la cineasta Zoë Kravitz, y con nombres desde Sabrina Carpenter y Teyana Taylor hasta Lena Dunham y Misty Copeland.

Pero los nombres que generan más discusión son...

"La exhibición y el beneficio son posibles gracias a Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos", dijo un comunicado de prensa del Met en febrero. Lo intentamos, pero el museo no dirá cuánto están contribuyendo el fundador de Amazon y su esposa, como patrocinadores principales y presidentes honorarios. La protesta contra su participación ha venido de un grupo activista llamado Everyone Hates Elon, que publicó un vídeo de Instagram de miembros que pirateaban vitrinas de metro para publicar mensajes antimillonarios.

¿Quién NO estará allí?

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que asumió el cargo en una plataforma de asequibilidad, dijo al medio de noticias local Hell Gate que no asistirá. Entre los alcaldes anteriores de Nueva York que han asistido se encuentra Eric Adams, que llevaba un esmoquin con las palabras "Fin de la violencia armada" en la espalda en 2022.

¿Algo nuevo este año?

Sí, nuevas excavaciones. "Arte de la consuente" inaugurará el Conde M. Nast Galleries, creada a partir de lo que antes era la tienda minorista del museo y que ocupa casi 12.000 pies cuadrados (1.115 metros cuadrados) del Gran Salón del museo.

Además de dar a la moda un espacio de exhibición más grandioso, esto significa que los invitados a la gala ahora pueden pasear fácilmente entre el espectáculo y la cena en el Templo de Dendur. De una manera más duradera, evitará que haya colas en otras partes del museo una vez que el espectáculo se abra al público el 10 de mayo.

Incluso los maniquíes son nuevos

A pesar de la prominencia de las formas corporales clásicas a través de la historia del arte, el curador Andrew Bolton se ha asegurado de que haya un elemento de positividad corporal en su exposición, con secciones sobre tipos de cuerpo ignorados durante mucho tiempo en el arte: el cuerpo corpulento, por ejemplo, y el cuerpo discapacitado. Y ha añadido 25 nuevos maniquíes que reflejan estos tipos de cuerpo. Nueve personas de la vida real, incluidas las activistas por discapacidad Sinéad Burke y la música Yseult, permitieron que sus cuerpos fueran escaneados digitalmente en busca de los maniquíes, que también tendrán superficies de acero pulido en forma de espejo para que los espectadores puedan verse a sí mismos.

¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto?

La Met Gala comenzó en 1948 como una cena de medianoche de la sociedad de Manhattan, celebrada en varios lugares como el Waldorf Astoria y el Rainbow Room. Tomó muchos años antes de que se convertiera en un evento global y en una de las noches más estrelladas del año.

¿Alguien puede comprar una entrada para la Met Gala?

N.º Debes ser rico, famoso o lo suficientemente poderoso como para que te inviten.

Si tuviera uno, ¿cuánto costaría?

Las entradas individuales cuestan 100.000 dólares, y una tabla de 10 comienza en 350.000 dólares. Habrá aproximadamente 400 invitados en total.

¿Cómo pasan la noche los huéspedes?

Después de la alfombra, los invitados entran en el museo, se registran (¡y colocan pegatinas sobre las cámaras de sus teléfonos!) y pasa por un enorme arreglo floral en el vestíbulo del museo. A menudo hay una orquesta tocando.

Después de llegar a la línea de recepción, todos se dirigen a los cócteles o a la exposición. Luego a cenar. Por el plato principal, la mayoría de los invitados que llegan tarde han logrado llegar, pero no todos. Algunos incluso esperan hasta el postre.

Por otra parte, ocasionalmente, verás que uno o dos invitados se iran antes de que comience la cena. Deben tener una fiesta posterior REALMENTE genial a la que asistir.