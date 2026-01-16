Un nuevo espacio que fusiona la cocina peruana y española

Durante un encuentro con clientes y relacionados al negocio abrió sus puertas oficialmente Peces de Ciudad, un nuevo gastrobar, ubicado en el histórico sector de Gazcue.

El negocio, liderado por sus propietarios Ángel Luis Peña y Rebeca Martínez, nace con la visión de ofrecer un espacio donde la buena mesa, la cultura y la conversación se encuentren de manera orgánica.

La propuesta culinaria está a cargo de los chefs, Rafael Mejía, responsable de la línea de gastronomía española y Walter Núñez, especializado en cocina peruana.

El dúo de expertos en la cocina que juntos aportaran autenticidad y técnica desde sus respectivas especialidades han diseñado un menú que combina sabores tradicionales y contemporáneos, desde tapas clásicas hasta platos emblemáticos del Perú, acompañados de una selección de vinos, cocteles, destilados y cervezas cuidadosamente curada.

Con un ambiente cálido y acogedor, Peces de Ciudad apuesta por una experiencia que invita a disfrutar sin prisa, con una identidad musical de cantautor, que va des trova y rock en español creando así un entorno ideal para encuentros entre amigos, almuerzos relajados.

El gastrobar también incorporará música en vivo en fechas seleccionadas, reforzando su visión de ser un punto de encuentro cultural en Santo Domingo.