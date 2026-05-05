Chisholm conecta un jonrón que le da la ventaja a los Yankees ante deGrom

Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón que puso a su equipo al frente ante Jacob deGrom en la sexta entrada, y los Yankees de Nueva York vencieron a los Rangers de Texas 7-4 el martes por la noche para su quinta victoria consecutiva y la número 15 en 17 juegos.

Chisholm conectó un jonrón con la recta de 98 mph de deGrom, enviando la pelota a las gradas del jardín derecho para romper el empate 3-3. El batazo de 413 pies fue el segundo jonrón de la carrera del segunda base contra deGrom (2-2), quien le permitió un jonrón a Chisholm en el Citi Field con una recta de 100.4 mph el 10 de abril de 2021 .

Ryan McMahon conectó un jonrón de dos carreras que empató el partido contra deGrom en la segunda entrada, después de que los Yankees perdieran 3-0 antes de sus primeros turnos al bate. McMahon se unió a sus compañeros Giancarlo Stanton, Freddie Freeman y Austin Riley como los únicos jugadores con al menos tres jonrones contra deGrom.

Cody Bellinger inició la remontada de Nueva York con un doble productor que impactó en la parte superior de la cerca del jardín derecho-central, después de que Aaron Judge conectara un sencillo. Bellinger también conectó un doble de dos carreras ante Jalen Beeks, un lanzamiento después de que Judge recibiera su cuarta base por bolas intencional del año.

Paul Goldschmidt conectó su jonrón número 374 de su carrera en la octava entrada, dándole a su equipo una ventaja de cuatro carreras.

DeGrom permitió seis carreras y siete hits en 6 1/3 entradas. Fue la mayor cantidad de carreras permitidas por el dos veces ganador del premio Cy Young desde el 17 de mayo de 2019, cuando los Mets jugaron contra Miami.

Texas abrió el partido llenando las bases con dos bases por bolas y un sencillo de Josh Jung ante el novato Elmer Rodríguez. Joc Pederson conectó un elevado de sacrificio, Ezequiel Duran un sencillo productor de carrera y Jung anotó con un lanzamiento descontrolado.

En su segunda apertura, Rodríguez permitió tres carreras y seis hits en 4 2/3 entradas. Ponchó a dos y otorgó cuatro bases por bolas. Brent Headrick (2-0) se llevó la victoria ponchando al bateador emergente Sam Haggerty con las bases llenas en la quinta entrada.

David Bednar retiró a Josh Jung con las bases llenas en la octava entrada y consiguió los últimos cinco outs para su décimo salvamento.