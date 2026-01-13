“Digital Income Secrets 2.0” presenta sus credenciales

La modelo y actriz, Jainmy Martínez presentó su nuevo emprendimiento. Se trata del “Digital Income Secrets 2.0”, una plataforma educativa e innovadora que busca enseñar a generar ingresos online a través de inteligencia artificial, Amazon Influencer Program y el marketing de afiliados.

La propuesta es una academia y modelo de negocio digital desarrollada combinando IA y automatización que enseña a crear un negocio digital real sin inventarios, sin empleados, sin oficinas y sin exposición pública, permitiéndoles construir una vida con libertad geográfica y de tiempo.

Disponible en español y en inglés, la plataforma, está diseñada para interesados en crear un negocio digital desde su celular, ofreciendo formación integral con el objetivo de proporcionar acceso a oportunidades de negocio globales.

Queremos ofrecer una herramienta accesible que permita a cualquier persona, sin importar su experiencia previa, aprender a generar ingresos pasivos a través de Internet. Con Digital Income Secrets 2.0, los estudiantes podrán crear un negocio online desde su celular y aprovechar las herramientas disponibles”, sostuvo Martínez.

Explicó que su propósito con plataforma no es solo enseñar a generar dinero, sino también empoderar y devolver esperanza a las personas, combinando herramientas digitales con principios espirituales y motivacionales.