El festival del libro de Cristo Rey

Ejecutivos de Ediciones Toral y LeaRD, entidades dedicadas a fomentar la lectura desde la primera infancia, celebraron con éxito el 1er festival del Libro de Cristo Rey.

La programación de la feria incluyó una variada oferta cultural compuesta por libros, cuentacuentos, obras de teatro, conferencias y actividades creativas que llenaron el espacio seleccionado para la feria desde su apertura y durante todo un fin de semana.

Juan Carlos Toral, auspiciador del festival destacó que esta iniciativa impulsa la economía local, promueve el turismo cultural, genera oportunidades de negocios y empleo, y contribuye directamente al desarrollo educativo y social de Cristo Rey.

Durante el festival los asistentes disfrutaron de actividades relacionadas con la ciencia, además de interactuar con escritores, ilustradores y editoriales dominicanas, en un entorno que celebra la cultura y el conocimiento.

ugusto Cortina, Maritza Morales, Gianna De Moya y Juan Diego CortinaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Felisa Vásquez y Jennifer AponteCORTESíA DE LOS ANFITRIONES