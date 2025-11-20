Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

QAsesores realiza encuentro empresarial

Bernardo González Del Rey, Ángel del Valle, Raúl Ovalle y Ramón Omar Alma.

La firma de corredores de seguros QAsesores organizó un encuentro para tomadores de decisiones del sector empresarial,desde donde analizaron las principales tendencias que impactan el entorno de los negocios años.

Ángel del Valle al dar la bienvenid agradeció a los presentes su participación en la actividad que tiene como objetivo la capacitación de sus colaboradores y socios estratégicos.

Raúl Ovalle, economista de la firma Analyticca, fue quien dictó la charla “Coyuntura y Perspectiva Económicas de la República Dominicana” donde hizo un recuento del movimiento económico en República Dominicana.

Omayra Mañón, María Inés Alma Arenas, Anabel Segura y Ondina Fiallo.

Paola Fortuna y Jacson Monroy.

