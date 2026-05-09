Hantavirus
Todos los pasajeros del barco afectado por hantavirus deberán ser monitoreados, dice la OMS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó el sábado que considera a todas las personas a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus como contactos de "alto riesgo", que deben ser monitoreados activamente durante 42 días.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó el sábado que considera a todas las personas a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus como contactos de "alto riesgo", que deben ser monitoreados activamente durante 42 días.
"Clasificamos a todas las personas a bordo como lo que llamamos contactos de alto riesgo", dijo Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, durante un evento en redes sociales.
Añadió que se recomienda "un seguimiento y monitoreo activo de todos los pasajeros y la tripulación que desembarquen durante un periodo de 42 días".
Subrayó que el riesgo para la población general y para los habitantes de las Islas Canarias, donde se espera que el crucero MV Hondius eche ancla el domingo, sigue siendo "bajo".