Policía captura a "El Gánster", uno de los 10 más buscados en La Romana

La Policía Nacional capturó a Kelvin Salvador Linarez Alfonseca, alias "El Gánster", quien figuraba en la lista de los diez delincuentes más buscados en la provincia de La Romana.

La Dirección Regional Este de la Policíal informó que la detención fue ejecutada por miembros de la Subdirección Regional Este de Investigación (Dicrim), en cumplimiento de la orden de arresto No. 197-1-2024-OAR-00729.

A Linarez Alfonseca se le imputa la violación de los siguientes artículos 265, 266 (asociación de malhechores) y 309 del Código Penal Dominicano. También a la Ley 631-16, artículos 66 y 67, referentes al control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados.

El apresado se le vincula al asalto de un comerciante, a quien despojaron de una suma de dinero. Durante ese incidente, Alfredo Julio Quezada alias "Melli" resultó herido de bala tras intentar impedir el atraco.

Según el informe policial, el disparo fue efectuado por Julio Camacho Lizardo alias "Chucho", quien actuaba en complicidad con "El Gánster" y un tercer individuo identificado solo como "Adrián".

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, según informó el Departamento de Comunicación y Estrategia de la Dirección Regional Este de la Policía.

Mientras tanto, las autoridades mantienen activa la búsqueda y captura de los prófugos "Chucho" y "Adrián", exhortándoles a entregarse por las vías que consideren pertinentes.