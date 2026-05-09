Encuentran cuerpo sin vida de empleado de la Armada de RD en el Parque del Este

Encuentras el cuerpo sin vida de Rafael Nicolás Taveras Serrano, de 56 años, colaborador de jardinería en la Armada de la República Dominicana. El cadáver fue descubierto el martes 5 de mayo en el Parque del Este, tras recibir una herida corto punzante en el hemitórax derecho.

Según reportes de familiares, la cortadura le provocó un shock hemorrágico y una lesión en su pulmón derecho que terminó con su vida.

Quelvin Serrano, primo del fallecido, explicó que se enteró de la tragedia a través de una llamada telefónica que recibieron del personal de la Marina de Guerra. Enfatizando que los trabajadores de la institución militar fueron contactados por el 911, quienes informaron que habían encontrado un cuerpo identificado con el carnet de la Armada.

Manifestó que se había comunicado con la Marina, la cual le pidió presentarse a partir del lunes junto con varios familiares para que la entidad pudiera hacerse cargo del caso.

“Van a comenzar a investigar, porque ellos pensaban que era un infarto que le había dado. Entonces, yo ayer apoderé a uno de los miembros, mandé los documentos, y me dijo que inmediatamente iban a comenzar a revisar en las cámaras”, afirmó.

Serrano describió al occiso como un hombre solitario. Además, dijo haber escuchado rumores de que el fallecido tenía una posible pareja con la que discutía en algunas ocasiones. Sin embargo, desconoce la identidad de la mujer, así como también la posibilidad de que su primo tuviese enemigos.

“Me lo están investigando, pues no sé de dónde vive; me lo están investigando, todo eso.

Pero tenían un conflicto, como que tenían una unión marital y tenían un conflicto”, indicó Serrano.

Asimismo, pide a las autoridades que lleven a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer el hecho y que el caso no quede en impunidad. En caso de no obtener respuestas, aseguró que se aproximará donde el comunicador Ramón Tolentino y la procuradora de la República, Yeni Berenice.

“Ese era un señor que no se metía con nadie. Querido por todo el mundo”, comentó, argumentando que hará todo lo posible para hacer justicia a Rafael Taveras.