Francisco Javier García califica de "acto de locura" intento de reducir fondos a los partidos

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, calificó como “prácticamente un acto de locura”, el intento del Gobierno de reducir aún más los fondos de los partidos políticos.

Dijo que intentar minimizar los recursos a los partidos es una violación al artículo 224 de la ley 20-23, que es una ley orgánica, la cual dispone que en años no electorales se asigne el 0.25% del presupuesto a esos fines, pero que este año apenas se había asignado un 0.12%.

Indicando que los 800 millones que el Gobierno busca recabar por esa vía puede sacarlos de los 12 mil millones que gasta en publicidad, con lo cual le quedarían 11,200 millones todavía, al tiempo de recordar que esa fue una iniciativa propuesta por el doctor José Francisco Peña Gómez, con el objetivo de evitar que el dinero mal habido procedente del crimen y del narcotráfico permee a los partidos.

El dirigente político destacó que ya 24 partidos han rechazado estas pretensiones que, aunque intenten reducir esos fondos, no hay forma de que puedan evitar la derrota que le espera en el 2028.

García cuestionó el nivel de endeudamiento del actual Gobierno, indicando que el mismo no se ha reflejado en bienestar ni en obras para la población, indicando que dondequiera que va, pregunta qué ha hecho el Gobierno y la respuesta siempre es, nada.

Criticó el aumento de las pérdidas del sector eléctrico y la baja inversión pública durante la presente gestión, así como el descuido de áreas claves como la salud, la educación, el sector agropecuario, el alto costo de la vida y la delincuencia.

Dijo que, de alcanzar el poder, retomará las visitas sorpresa, ampliándolas a los barrios para buscar solución a la problemática de estos; se enfocaría en mejorar la economía, la educación y la salud, así como en la construcción de la segunda planta de Punta Catalina, la reducción de las pérdidas del sistema eléctrico y devolver al sector agrícola a los niveles que había alcanzado en los gobiernos del PLD.

Francisco Javier García lamentó el tiempo que estuvo descuidado y deteriorado el Anfiteatro de Puerto Plata, una obra emblemática donde se realizaban numerosas presentaciones artísticas.

Igualmente condenó el tiempo que lleva cerrado el teleférico de Puerto Plata, el cual definió como un lugar emblemático del destino.

Aseguró que cuenta con el respaldo de la población y de la militancia de su partido, porque cumple lo que promete.

Manifestó que la única posibilidad del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de retener el poder es logrando que uno de los partidos mayoritarios le apoye, y que la Fuerza del Pueblo no lo va a hacer y el PLD está enfocado en ganar las elecciones y retornar al poder en el 2028.

García dijo que, habiendo dirigido 10 campañas en el PLD, sabe lo que hay que hacer para ganar, por lo que desde el 2024, cuando anunció sus aspiraciones, no se ha parado, ha recorrido todos los municipios y la mayoría de los distritos municipales, por lo que se mostró confiado en su victoria.

Francisco Javier García encabezó un recorrido por Puerto Plata que incluye un encuentro con dirigentes de su partido, en el Campito Bar, visitas y reuniones con empresarios y dirigentes políticos y comunitarios.