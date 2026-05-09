Tarifa de pasajes en las distintas rutas serán reajustados el próximo lunes asegura Fenattransc

A partir del lunes todas las tarifas del transporte de pasajeros serán reajustadas y volverán a ser cobradas sin los aumentos que fueron aplicados de manera unilateral a finales del mes de marzo y durante el pasado mes de abril.

Así lo indicó el dirigente sindical y secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (Fenattransc), Mario Díaz, a través de un comunicado este sábado.

Díaz explicó que esta decisión forma parte de los acuerdos suscritos entre el sector transporte y el presidente de la República, Luis Abinader, durante la reunión celebrada en el Palacio Nacional el pasado lunes 4 de mayo, donde se abordó la situación económica que afecta al transporte de pasajeros y de cargas en todo el territorio nacional.

El transportista destacó que el liderazgo del sector transporte dominicano ha asumido con responsabilidad el compromiso de contribuir con la estabilidad económica y social del país, evitando mayores cargas para los usuarios del transporte público.

“Los transportistas dominicanos hemos actuado con sensatez y responsabilidad, colocando por encima de cualquier interés particular el bienestar de la población y la estabilidad económica de nuestro país”, expresó Díaz.

Asimismo, sostuvo que el sector transporte mantiene un firme compromiso con la obra de gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, valorando los esfuerzos realizados por el actual mandatario para garantizar la estabilidad en los precios de los combustibles y así preservar la paz social en la República Dominicana.

“La disposición del sector transporte en retornar a las tarifas anteriores representa una muestra de voluntad y cooperación del sector transporte con las políticas públicas impulsadas por el Gobierno, al tiempo que llamó a todos los choferes y operadores del transporte de pasajeros a cumplir estrictamente con las tarifas oficialmente establecidas a partir del próximo lunes”, reiteró Mario Díaz.