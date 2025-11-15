Health mi Luz, el nuevo salto de una dominicana más allá de RD

Con una visión inspiradora y un compromiso firme con el bienestar integral, la emprendedora Catherine Rosario presentó la evolución de su marca hacia Health Mi Luz, en la ciudad de Nueva York, marcando un nuevo capítulo en su trayectoria como empresaria y líder en el sector de la belleza consciente.

A la actividad realizada en IKON se dieron cita amigos y relacionado a la joven, así como miembros de la prensa, creadores de contenido, quienes se unieron a Rosario para celebrar este renacer de marca que combina elegancia, propósito y autenticidad.

Durante su intervención, la empresaria compartió la historia detrás de la marca que nació como Botella mi Luz, fruto de una búsqueda personal de bienestar físico y emocional. “Este proyecto comenzó como una experiencia íntima, en un momento de transformación en mi vida”, expresó.

“Hoy se ha convertido en una comunidad de personas que creen en cuidarse desde adentro, en sanar, en reconectar con su esencia y en brillar con propósito”.

Agradeció a los presentes por acompañarles en tan especial momento de su vida, así como al equipo que forma parte de este movimiento que trasciende lo estético para conectar con el equilibrio emocional y la belleza interior.

El evento reflejó justamente esa transición: de una marca enfocada en la belleza exterior, a un concepto integral de bienestar y crecimiento personal. “Health Mi Luz representa evolución, conciencia y expansión, pero, sobre todo, una manera más profunda de entender el autocuidado”, añadió Rosario.

Durante el acto los invitados disfrutaron de un video documental que narra la historia de Catherine Rosario, desde los inicios de Botella Mi Luz hasta su expansión internacional.

El material reflejó cómo la visión de su fundadora ha trascendido fronteras, con presencia en cuatro países y dieciséis sucursales, consolidando una comunidad de bienestar que sigue creciendo.

También se proyectó un video que selló la presentación oficial de la marca, a través del cual se reveló su nueva identidad visual y su línea de productos, una propuesta que refleja la intención de ofrecer alternativas que acompañen el bienestar cotidiano, respondiendo a necesidades reales de equilibrio, cuidado y conexión personal.