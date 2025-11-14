Rosalía Gómez de Caro presenta ‘El arte de vivir’

Con una sonrisa que transmitía la alegría y satisfacción de poder materializar su sueño, Rosalía Gómez de Caro recibió a sus familiares y amigos para la puesta en circulación de la tercera edición de su libro “El arte de vivir”.

La introducción de la obra fue escrita por su esposo, José Manuel Caro, quien en cada frase plasmada evocó el sentimiento y amor tanto de él como de sus hijos, quienes fueron parte esencial en el proceso creativo.

“La obra es más que un recetario, es un referente de buen gusto con un exquisito contenido que incluye fotografías de hermosas mesas creadas por la autora, además de sus emblemáticas recetas con las que ha dejado sus huellas en la gastronomía dominicana”, explicó Enrique De Marchena.

José Antonio Caro, Gía Caro y José Antonio Caro (hijo).Cortesia de los anfitriones.

Miguel Calzada León, Aníbal De Castro y Luis Andrés Cordero.Cortesia de los anfitriones.