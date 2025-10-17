Galería Bodden inaugura nueva exposición de artes

Con una selecta muestra del universo onírico y simbólico del artista visual Persio Checo y directivos de Galería Bodden inauguraron la exposición individual “Grandes Visiones, Pequeños Formatos”, integrada por pinturas, esculturas y obras tipo retablo de profunda carga simbólica.

Juan Julio Bodden Leroux, directivo de la entidad, acompañado de Tamara Hernández, ofrecieron las palabras de bienvenida a los invitados y expresaron satisfacción por acoger en sus instalaciones las obras de Checo, quien es considerado como uno de los exponentes más coherentes y singulares de la generación de artistas dominicanos surgida en los años ochenta.

El crítico, curador y consultor de artes visuales, Abil Peralta Agüero, fue el responsable de explicar en su ensayo que la pintura y escultura de Checo son una poderosa conjunción de la memoria, la crítica social y la espiritualidad.

Al pronunciar el discurso central, Checo manifestó sentirse satisfecho por la acogida de la Galería Bodden a esta importante muestra, cargada de energía, entrega y cariño, la cual registra, pinta y cuenta su historia y su entorno como es el mar, el ecosistema, el colorido del carnaval y el Caribe, pero también en su obra le rinde un homenaje, de forma sublime, a la mujer.

Mariano Hernández, Silvia de Hernández y Héctor Cappelletti.Cortesia de los anfitriones.