¡Octubre debería ser todo el año!

Octubre se viste de rosa y con él llegan campañas, actividades y mensajes que nos recuerdan la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Pero, ¿qué pasaría si esa conciencia no se limitara a un mes? ¿Qué pasaría si la prevención se convirtiera en un compromiso de todos los días?

Si el espíritu de octubre se extendiera durante todo el año, tendríamos más oportunidades para salvar vidas: más mamografías a bajo costo, más diagnósticos tempranos, y más apoyo a las mujeres y familias que enfrentan esta enfermedad. Llevaríamos el lazo rosa no como un adorno de temporada, sino como un símbolo permanente de vida y esperanza.

La historia nos recuerda por qué este mes se convirtió en un estandarte de lucha. En 1983, en Texas, se realizó por primera vez la Carrera por la Cura, un evento que sacó a las calles la necesidad de hablar del cáncer de mama y que hoy se replica en distintas partes del mundo. Fue la Organización Mundial de la Salud quien oficializó el 19 de octubre como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el propósito de crear conciencia global y garantizar que más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos.

La piedra angular de esta lucha sigue siendo la misma: la detección temprana. Porque si bien el cáncer de mama continúa siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, también es cierto que cuando se diagnostica a tiempo, el pronóstico cambia y la vida se llena de nuevas posibilidades.

Hablar de cáncer de mama es un tema sensible para mí. Esta enfermedad me ha robado a personas que amo, pero, al mismo tiempo, me ha enseñado el valor del acompañamiento, la fuerza de la unión y la fragilidad de la vida. Nos recuerda que nadie está exento, que todos podemos ser parte de la prevención y del apoyo.

Octubre nos convoca, pero la prevención no puede depender de un calendario. Los chequeos médicos deben ser un compromiso permanente, un acto de amor propio y de responsabilidad con quienes nos rodean. Sacar tiempo para una mamografía o un examen clínico puede parecer un gesto sencillo, pero en realidad es una decisión que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Que el lazo rosa no sea solo un símbolo de un mes, sino un recordatorio diario de que la salud merece estar en primer plano, siempre.

Mientras tanto, por favor, que no termine octubre sin hacerte el chequeo de las mamas correspondiente.

¡Hasta el lunes!