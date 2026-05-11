Poder Judicial destaca avances en las condiciones laborales de jueces y servidores

Ante el reciente anuncio de un grupo de jueces de convocar a un paro de labores para el 21 de este mes de mayo, el Poder Judicial aseguró que la institución mantiene una política de puertas abiertas y escucha constante para canalizar las inquietudes de sus integrantes.

Javier Cabreja, coordinador general de comunicaciones y asuntos públicos del Poder Judicial, aclaró que, aunque han circulado documentos sin firma llamando a diversas acciones de protesta, la institución reconoce plenamente el valor invaluable del cuerpo de jueces y servidores en la construcción de un sistema de justicia sólido y confiable.

El portavoz destacó que la institución no es ajena a la realidad que atraviesa el país y el impacto que esto genera en los miembros de la justicia.

"Se comprenden muy bien las preocupaciones y los desafíos que enfrentan los jueces, las juezas y los servidores judiciales en este contexto económico que vive actualmente el país", puntualizó Cabreja.

Avances en la dignificación judicial

El coordinador subrayó que, en los últimos años, el Poder Judicial ha trabajado de manera ininterrumpida en la dignificación de la labor judicial.

Entre los logros alcanzados, destacó ajustes en las condiciones de ingreso y trabajo para el personal, renovación y adecuación de los espacios físicos en todos los departamentos judiciales del país.

Implementación de herramientas tecnológicas modernas diseñadas para agilizar los procesos y reducir la mora judicial.

Cabreja sostuvo que el objetivo central de la actual gestión sigue siendo la consolidación de un sistema eficiente, transparente y sostenible, cuyo eje central sean las personas.

En ese sentido, hizo un llamado a la unidad institucional, recordando que tanto las autoridades como los magistrados forman parte de un mismo engranaje.

"Todos dentro del Poder Judicial formamos parte de un mismo proyecto que construye una justicia más cercana y más humana para la República Dominicana. Es fundamental que nada detenga esta continuidad", concluyó.

Aseguró que se mantienen en conversación constante con diversos jueces para abordar sus inquietudes de manera formal y constructiva, priorizando siempre la seguridad jurídica y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Los jueces que convocaron a un paro de labor en demanda de ajuste salarial, sueldos acordes a la carga laboral y entornos de trabajo seguros,