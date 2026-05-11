República Dominicana exportó más de 34 millones de mangos en 2025

En la actualidad, el mango es considerado una de las frutas más emblemáticas, deliciosas y populares en el territorio nacional, manteniendo un crecimiento sostenido durante los últimos años, llegando a alcanzar tan solo para el 2025 un total de 34,902,971 kilogramos exportados.

De acuerdo a los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, entre los principales países receptores de esta fruta tropical destaca la Unión Europea (47%), Estados Unidos (25%), Reino Unido (21%), Canadá (4%) e Islas menores y otros países (3%).

El mango keitt y el mingolo resaltan entre los más exportados.

Para este 2026 se prevé un incremento de entre un 7% y un 10% comercializando 10 millones de cajas de 4 kilogramos a través de la vigésima segunda edición del Festival de la Cosecha del Mango “Expo Mango 2026” celebrada del 3 al 7 de junio en la calle Fabio Herrera, próximo a la circunvalación de Baní, provincia Peravia.

"Este año esperamos o mantenerlo o seguir porque hemos tenido algunos inconvenientes con la cirugía. Pero tenemos la esperanza de que se supere la cantidad que está en producción”, manifestó uno de los productores.

A nivel nacional, explicó que la producción sembrada llega a casi 10 millones de cajas de cartón, siendo San Cristóbal, Peravia, Azua, San Juan de la Maguana, Neyba, Barahona y El Seibo las que representan poco más del 85% de la producción total, además de nuevos proyectos identificados en la zona este para aumentar su oferta.

Asimismo, las áreas de plantaciones formales representan 9,600 hectáreas y de producción 7,500 hectáreas, mientras que el número total de productores alcanza los 2,100 y los certificados por el Ministerio de Agricultura, 1,353.

Sobre la feria

El lema oficial de este año es “Estrategia de inocuidad: garantía de calidad”, como una forma de reafirmar el compromiso del sector con la excelencia, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de los estándares de producción y exportación del mango dominicano.

La edición de este año estará dedicada al ingeniero Osmar Benítez por sus aportes al desarrollo y fortalecimiento del sector empresarial nacional.

Como es costumbre, “Expo Mango 2026” contará con degustaciones gratuitas de las principales variedades de esta fruta tropical en el país, exhibición y venta directa por parte de productores locales, presentaciones artísticas y culturales, mesa de negocios, ruta gastronómica, entre otros.

Se incluirá además una ruta turística que incluirá visitas a atractivos de la provincia Peravia como el Centro Cultural Perelló, parador fotográfico de Baní, dunas de Baní y Salinas de Puerto Hermoso.