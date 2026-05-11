El exNBA Jalen Rose dedica su tiempo a la escuela que lleva su nombre en Detroit

Jalen Rose cruzó las puertas de la escuela secundaria que lleva su nombre y entró en la cafetería, que también funciona como una cancha de baloncesto más corta de lo reglamentario. Abrazó a una fila constante de estudiantes mientras se dirigían a clase y conversó con docentes y personal en los pasillos.

El exescolta de la NBA y miembro del llamado Fab Five de Michigan inauguró la Jalen Rose Leadership Academy en 2011, cuatro años después de retirarse de la liga. Por muy ocupado que esté, Rose, de 2,03 metros, es un habitual en el edificio y también afuera cuando la gente de la comunidad llega para comer gratis.

“Jalen está aquí todo el tiempo”, comentó Jazmine Allen, directora y superintendente de la escuela pública de Detroit. “Creo que la gente piensa que la escuela lleva el nombre de Jalen y que él es solo una celebridad. En realidad, es una presencia normal aquí. No es solo el presidente de la junta y fundador de la escuela. Trabaja aquí y no recibe un sueldo”.

Rose tampoco cobró por una reciente oportunidad como orador, al pronunciar hace poco el discurso de graduación en la Universidad de Michigan.

Y para él, no tuvo precio.

“Este es, en realidad, mi momento de ‘Mamá, lo logré’”, manifestó durante su discurso de 22 minutos ante los graduados sobre el césped cubierto y decenas de miles de personas en las gradas del Michigan Stadium el 2 de mayo.

Rose, de 53 años, fue criado por su madre, Jeanne Rose, quien murió en 2021, en medio de la pobreza en Detroit, donde, según contó, ella guardaba una caja de facturas sin pagar escondida en un clóset. No vio a su padre, Jimmy Walker —la primera selección global en el draft de la NBA de 1967 por Detroit— hasta que asistió a su funeral en 2007. Walker usó el número 24 durante su carrera de nueve años en la liga con Detroit, Houston y Kansas City.

De manera intencional, Rose usó el número 42 porque quería ser lo opuesto a Walker. Ayudó a Detroit Southwestern High School a ganar campeonatos estatales como junior y senior en 1990 y 1991, jugando en un equipo con otros futuros jugadores de la NBA, Voshon Lenard y Howard Eisley.

Rose fue el quinto integrante de los Fab Five en comprometerse con Michigan, así que usó el número 5 con los Wolverines. Fue el base y el líder indiscutible del equipo cuando llegó a la final de la NCAA en 1992 y 1993 con Chris Webber, Juwan Howard, Jimmy King y Ray Jackson, perdiendo ante Duke y luego ante North Carolina.

Rose tenía la mayor actitud desafiante en quizá el equipo más carismático en la historia del deporte universitario.

“Jalen siempre ha sido el portavoz de los Fab Five”, señaló King, de pie en un pasillo de la escuela de Rose donde banderines de la Ivy League adornan las paredes para inspirar a los estudiantes a apuntar alto, el acceso a teléfonos celulares es limitado y el código de vestimenta incluye sacos, camisas con cuello y pantalones caqui. “Ha sido el que ha dado la cara por nosotros”.

Rose dejó Michigan después de su tercer año y en 2007, poco después de retirarse de la NBA, obtuvo su título en University of Maryland Global Campus.

Fue la 13ma selección global de Detroit en 1994. Terminó 13.º en la votación al Jugador Más Valioso de la NBA en 2000, cuando ganó el premio al Jugador de Mayor Progreso. Más tarde, Rose jugó seis temporadas con los Pacers de Indiana y también tuvo etapas en Toronto, Chicago, Phoenix y Nueva York, con un promedio de más de 14 puntos por partido durante su carrera de 13 años y ganancias superiores a los 100 millones de dólares.

También ha ganado sumas importantes como analista de televisión, conductor de pódcast y productor ejecutivo del programa “South West High”, en Tubi, que es el primer proyecto de una empresa multimedia que lanzó a principios de este año con el propietario de los Pistons, Tom Gores.

Todo esto, a la par de su esfuerzo por educar y alimentar a su comunidad en la Motor City, en una escuela que recibe financiamiento estatal limitado.

El miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Isiah Thomas quedó tan impresionado por los esfuerzos de Rose que ha donado dinero, lo cual se reconoce con una placa afuera de un salón de clases.

La escuela de Rose está en una antigua primaria y él está evaluando la logística y el costo de trasladarla a un antiguo hospital.

“Reinvertir en la comunidad, para mí, lo significa todo”, afirmó Rose.