Una pareja de esposos muere calcinada tras incendiarse vivienda en El Seibo

Una pareja de esposos murió calcinada, luego de que la vivienda en que residían se incendiara en la comunidad Piedra Grande de la sección Mata de Palma de esta ciudad de El Seibo.

Magno Mota Mota, de 68 años, y su esposa Adalgiza Maldonado, de 50, fallecieron abrazados en el incendio que los sorprendió cuando dormían la madrugada de este lunes.

La tragedia, que ha consternado a la comunidad, es investigada por las autoridades en medio del asombro de los residentes, quienes no lograron sofocar las llamas.

Brigadas del Cuerpo de Bomberos realizaron un levantamiento en el lugar a fin de establecer el origen del siniestro.