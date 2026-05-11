Juan Hubieres denuncia reducción en subsidio de gasoil

El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción ( Fenatrano), Juan Hubieres, denunció durante una rueda de prensa que el Ministerio de Industria y Comercio y el Gobierno redujeron en 25 mil galones la asignación de gasoil subsidiado destinada a Fenatrano, lo que, según afirmó, profundiza la crisis económica que atraviesa el sector transporte.

Hubieres aseguró que el manejo de los subsidios a los combustibles en el país ha generado corrupción y favorece a sectores privilegiados.

El mismo indicó que áreas como las zonas francas, el turismo, el sector eléctrico y el minero reciben incentivos fiscales y subsidios, sin embargo los transportistas son responsabilizados constantemente por el aumento de los pasajes.

Además sostuvo que los combustibles están sobrevaluados y que los recientes conflictos internacionales no justifican los altos precios actuales.

Sobre el aumento del pasaje

Hubieres aseguró que no habrá aumento en el precio del pasaje en las rutas afiliadas al gremio que operan con gasoil, luego del anuncio del Gobierno sobre la estabilización del combustible a RD$185 por galón.

En el encuentro, el mismo explicó que los RD$800 millones anunciados por el Gobierno no serán entregados directamente a los transportistas, sino que estarán destinados a permanecer estable el precio del gasoil.

“El gasoil que usan nuestros compañeros va a estar en un precio de 185 pesos. Si antes no se subió el pasaje, ahora menos razón tenemos”, expresó.

Sin embargo, calificó la medida como insuficiente y reclamó un trato más igualitario para los pequeños y medianos transportistas, alegando que sectores empresariales reciben mayores beneficios fiscales.

Hubieres también denunció que entidades relacionadas al Estado mantienen retenidos entre RD$37 y RD$40 millones correspondientes al Corredor Independencia, una situación que según afirmó está llevando al proyecto “al fracaso”.

Indicó que el corredor es autosostenible debido a la cantidad de pasajeros que se transporta diariamente, pero señaló que al retener estos recursos solamente ha provocado dificultades económicas por parte de los choferes.

Advirtió que Fenatrano tomará acciones legales y otras medidas si la situación no se resuelve, aunque recordó que “por el momento no hay aumento de pasaje”.

El dirigente sindical también manifestó que espera realizar un acuerdo integral con el Gobierno que incluya temas como las pensiones de los choferes y la entrega del bono gas.