Cámara de Comercio Domínico-Belga(BelCham-RD) juramenta su directiva

La Cámara de Comercio, Industria y Turismo Domínico-Belga (BelCham-RD) juramentó a su nueva Junta Directiva para el período 2025–2027, durante un encuentro que contó con la participación de sus principales aliados.

Durante la actividad el gremio reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo los lazos comerciales, económicos y culturales entre la República Dominicana y Bélgica.

La nueva directiva presidida por Mauricio Bogaert Tavares, trabajará para afianzar los lazos de hermandad que une a los dos países y fortalecer el cumplimiento de los objetivos que presentaron, enfocados en promover y estimular la cooperación, la integración y los acuerdos estratégicos para incidir de manera constructiva en el desarrollo nacional.

El recién juramentado presidente destacó “Mi objetivo durante los dos próximos años será el desarrollo de iniciativas que fortalezcan a nuestra membresía y la creación de proyectos estratégicos orientados a impulsar el crecimiento bilateral y consolidar el posicionamiento de la Cámara como referente en el ámbito empresarial binacional”.

Adicionalmente, la Junta directiva estará integrada por un grupo de empresarios los empresarios entre los que figuran, Jean Marco Pou Fernández como vicepresidente ejecutivo; Patrice Leonard como vicepresidentes belgas.

También figuran, Luis Eduardo Aquino y Pablo Torres como vicepresidentes dominicanos; Carlos Tavares como secretario; además de otro grupo comprometido con el buen funcionamiento de la entidad.

Al finalizar el acto, la entidad rindió un homenaje a Paulette Ricart, presidenta saliente, por su liderazgo visionario, que permitió fortalecer institucionalmente la Cámara y abrir nuevas oportunidades de comercio e inversión.

Carlos Tavares, Sonia de Bogaert y Mauricio BogaertCORTESíA DE LOS ANFITRIONES