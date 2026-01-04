Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Venezuela

Canciller venezolano insta a la CELAC a dar "un paso al frente" contra "agresión" de EEUU

El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, habla durante una conferencia de prensa en Caracas el 22 de diciembre de 2025.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, habla durante una conferencia de prensa en Caracas el 22 de diciembre de 2025.AFP

Agencia EFE

El canciller venezolano, Yván Gil, instó este domingo a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a dar "un paso al frente" contra la que calificó como "agresión" de EE.UU., luego del ataque militar de ese país contra Caracas y otras zonas de Venezuela y de la captura del presidente Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.

"Los países de la CELAC deben dar un paso al frente, porque callar ante esta agresión equivale a avalarlo", manifestó Gil al intervenir de forma telemática en una cumbre extraordinaria del organismo, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en la que denunció que EE.UU. asesinó a civiles y militares durante la captura de Maduro

