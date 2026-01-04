La Celac se reúne hoy para tratar situación en Venezuela

El Gobierno brasileño ha anunciado la convocatoria para este domingo de una reunión a nivel ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para tratar la situación en Venezuela tras el ataque militar estadounidense en el que el sábado fue apresado el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Se convoca reunión ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en la que participarán todos los países de la región, para el 4 de enero a las 14.00 horas de Brasilia", ha informado la ministra substituta del Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño, María Laura da Rocha.

La Celac está compuesta por 33 países situados entre el río Bravo y Tierra del Fuego.

También a nivel regional ha reaccionado la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que ha condenado el "acto de guerra" de Estados Unidos contra Venezuela.

"Denunciamos esta agresión militar ilegal y exigimos de forma inmediata la fe de vida del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, así como su liberación inmediata e incondicional, y el respeto absoluto a su integridad física, política y moral", ha apuntado la organización.

El ALBA destaca además que este ataque supone "un crimen internacional de extrema gravedad, una violación flagrante del Derecho Internacional y una amenaza directa contra la paz de América Latina y el Caribe". "Venezuela no está sola", concluye.

El ALBA está formado por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía.