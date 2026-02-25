Bill Gates confirma aventuras amorosas, pero niega implicación en delitos de Jeffrey Epstein

Bill Gates admitió haber cometido "un grave error" al relacionarse con Jeffrey Epstein, y le dijo a los empleados de su fundación benéfica que sí tuvo aventuras con dos mujeres rusas, pero negó cualquier relación con los crímenes del financiero y delincuente sexual convicto.

El cofundador de Microsoft es una de las figuras más destacadas que aparecen en los documentos del archivo Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se revelan amistades cercanas, acuerdos financieros ilícitos y fotos privadas.

En una asamblea general de empleados de la Fundación Gates realizada el martes, y cuya grabación fue revisada por The Wall Street Journal, Gates lamentó que su relación con Epstein hubiera afectado el trabajo de su organización filantrópica.

"Fue un gran error pasar tiempo con Epstein" y organizar reuniones entre ejecutivos de la fundación y el financiero, dijo Gates.

En un borrador de un correo publicado por el Departamento de Justicia, Epstein aseguró que Gates mantuvo relaciones extramatrimoniales. Escribió que su relación con Gates iba desde "ayudar a Bill a conseguir drogas para lidiar con las consecuencias de haber tenido sexo con chicas rusas, hasta facilitar sus citas ilícitas con mujeres casadas".

Gates, de 70 años, reconoció en la asamblea dos aventuras.

"Sí tuve aventuras amorosas; una con una jugadora rusa de bridge, a quien conocí en eventos de bridge, y otra con una física nuclear rusa, a quien conocí en actividades de negocios", aseguró.

Pero negó cualquier relación con víctimas de Epstein, quien fue hallado muerto en una cárcel de Nueva York en 2019, cuando esperaba para ser juzgado por tráfico sexual de menores de edad.

"No hice nada ilícito. No vi nada ilícito", dijo Gates en la asamblea.

El empresario tecnológico dijo que su relación con Epstein empezó en 2011, tres años después de que el financiero se declarara culpable de solicitar a una menor para prostitución.

"Saber lo que sé ahora lo hace, saben, 100 veces peor, no solo en términos de sus delitos en el pasado, sino que ahora está claro que había una conducta indebida continua", dijo Gates al personal.

"Bill habló con franqueza, abordó varias preguntas en detalle, y asumió la responsabilidad de sus acciones", declaró la Fundación Gates en un comunicado enviado a la AFP.

Departamento de Justicia publica millones de páginas de archivos de Jeffrey Epstein Lea también

Revelaciones sobre Epstein derriban figuras clave en Europa, mientras impacto en EEUU es menor Lea también