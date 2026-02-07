Revelaciones sobre Epstein derriban figuras clave en Europa, mientras impacto en EEUU es menor

Un príncipe, un embajador, diplomáticos de alto nivel, políticos destacados. Todos derribados por los archivos de Jeffrey Epstein. Y todos en Europa, en lugar de en Estados Unidos.

El enorme cúmulo de documentos de Epstein publicado por el Departamento de Justicia ha enviado ondas de choque a través de las élites políticas, económicas y sociales de Europa, dominando los titulares, terminando carreras e impulsando investigaciones políticas y criminales.

El exembajador británico en Washington, Peter Mandelson, fue despedido y podría ir a prisión. El primer ministro británico Keir Starmer enfrenta una crisis de liderazgo por el nombramiento de Mandelson. Figuras importantes han caído en Noruega, Suecia y Eslovaquia. Incluso antes del último lote de archivos, Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, perdió sus honores, su título de príncipe y su mansión financiada por los contribuyentes.

Aparte de Andrew, ninguno de ellos enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada. Han sido derribados por mantener relaciones amistosas con Epstein después de que se convirtiera en un delincuente sexual convicto.

"Epstein coleccionaba personas poderosas como otros coleccionan puntos de viajero frecuente", apuntó Mark Stephens, especialista en derecho internacional y de derechos humanos en Howard Kennedy en Londres. "Pero los recibos ahora son públicos, y algunos podrían desear haber viajado menos".

Los documentos se publicaron después de que una frenesí pública sobre Epstein se convirtiera en una crisis para la administración del presidente Donald Trump y llevara a un raro esfuerzo bipartidista para obligar al gobierno a abrir sus archivos de investigación. Pero en Estados Unidos, la publicación tan esperada no ha traído el mismo ajuste de cuentas público con los asociados de Epstein, al menos hasta ahora.

Rob Ford, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Manchester, declaró que en Gran Bretaña, "si estás en esos archivos, es inmediatamente noticia".

"Me sugiere que tenemos una prensa más funcional, tenemos una estructura de responsabilidad más funcional, que todavía hay un grado de vergüenza en la política, en términos de que la gente dirá: 'Esto simplemente no es aceptable, esto simplemente no se hace'", expresó.

Esta foto del 28 de marzo de 2017 proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York muestra a Jeffrey Epstein.AP

Repercusiones británicas

Las figuras del Reino Unido derribadas por sus vínculos con Epstein incluyen a Andrew, quien pagó millones para resolver una demanda con una de las víctimas de Epstein y enfrenta presión para testificar en Estados Unidos, y su exesposa Sarah Ferguson, cuya organización benéfica cerró esta semana.

Como otros ahora atrapados, el veterano político Mandelson minimizó durante mucho tiempo su relación con Epstein, a pesar de llamarlo "mi mejor amigo" en 2003. Los nuevos archivos revelan que el contacto continuó durante años después de la condena de Epstein en 2008 por delitos sexuales con una menor. En un mensaje de julio de 2009, Mandelson parecía referirse a la excarcelación de Epstein como "día de la liberación".

Starmer despidió a Mandelson en septiembre tras revelaciones anteriores sobre sus vínculos con Epstein. Ahora la policía británica está investigando si Mandelson cometió infracciones en el cargo público al pasar información sensible del gobierno a Epstein.

Starmer ha pedido disculpas a las víctimas de Epstein y se ha comprometido a publicar documentos que mostrarán que Mandelson mintió cuando estaba siendo evaluado para el puesto de embajador. Eso puede no ser suficiente para detener a los furiosos legisladores que intentan expulsar al primer ministro del cargo por su falta de juicio.

Asociados estadounidenses

El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, posa en una fotografía junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine MaxwellOversightDems

Los expertos advierten que Gran Bretaña no debería apresurarse a felicitarse por su rápido ajuste de cuentas con Mandelson. Estados Unidos tiene un mejor historial que el Reino Unido cuando se trata de desclasificar y publicar información.

Pero Alex Thomas, director ejecutivo del grupo de expertos Institute for Government, observó que "hay algo en la democracia parlamentaria", con su necesidad de que un primer ministro mantenga la confianza del Parlamento para permanecer en el cargo, "que creo que ayuda a impulsar el sentido de responsabilidad".

Algunos estadounidenses de alto perfil han enfrentado repercusiones por sus vínculos amistosos con Epstein. El más prominente es el exsecretario del Tesoro Larry Summers, quien se tomó una licencia de sus puestos académicos en la Universidad de Harvard a finales del año pasado.

Brad Karp renunció la semana pasada como presidente del destacado bufete de abogados estadounidense Paul Weiss tras revelaciones en el último lote de documentos, y la Liga Nacional de Fútbol Americano dijo que investigaría la relación de Epstein con el copropietario de los New York Giants, Steve Tisch, quien intercambió correos electrónicos a veces crudos con Epstein sobre posibles citas con mujeres adultas.

Otros asociados de Epstein en Estados Unidos aún no han enfrentado sanciones severas, incluidos el exestratega de Trump Steve Bannon, quien intercambió cientos de mensajes de texto con Epstein, el secretario de Comercio Howard Lutnick, quien aceptó una invitación para visitar la isla privada de Epstein, y el multimillonario tecnológico Elon Musk, quien discutió visitar la isla en correos electrónicos, pero dice que nunca fue.

El expresidente Bill Clinton ha sido obligado por los republicanos a testificar ante el Congreso sobre su amistad con Epstein. Trump, también, ha enfrentado repetidamente preguntas sobre sus vínculos con Epstein. Ni él ni Clinton han sido acusados de conducta indebida por las víctimas de Epstein.

Investigaciones europeas

Los archivos de Epstein revelan la red global de miembros de la realeza, líderes políticos, multimillonarios, banqueros y académicos que el adinerado financiero construyó a su alrededor.

En toda Europa, funcionarios han tenido que dimitir o enfrentar censura después de que los archivos de Epstein revelaran relaciones que eran más extensas de lo previamente divulgado.

Joanna Rubinstein, una funcionaria sueca de la ONU, renunció tras la revelación de una visita en 2012 a la isla caribeña de Epstein. Miroslav Lajcak, asesor de seguridad nacional del primer ministro de Eslovaquia, renunció por sus comunicaciones con Epstein, que incluían discusiones sobre chicas "hermosas".

Donald Trump junto a Jeffrey EpsteinOversightDems

Letonia, Lituania y Polonia han establecido investigaciones oficiales de amplio alcance sobre los documentos. El primer ministro polaco Donald Tusk anunció que un equipo examinaría los archivos en busca de posibles víctimas polacas y cualquier vínculo entre Epstein y los servicios secretos rusos.

Epstein mostró interés en la política europea, en un intercambio de correos electrónicos con el multimillonario Peter Thiel llamando al voto de Gran Bretaña en 2016 para separarse de la Unión Europea "solo el comienzo" y parte de un regreso al "tribalismo".

Grégoire Roos, director del programa Europa en el grupo de expertos Chatham House, señaló que los archivos destaparon la red de contactos "de gran alcance" de Epstein en Europa, "y el nivel de acceso no solo entre aquellos que ya estaban en el poder, sino aquellos que estaban llegando allí".

"Será interesante ver si en la correspondencia tuvo alguna influencia en la formulación de políticas", dijo Roos.

Revelaciones noruegas

Pocos países han sido tan sacudidos por las revelaciones de Epstein como Noruega, una nación escandinava con una población de menos de seis millones de habitantes.

La unidad de delitos económicos del país ha abierto una investigación por corrupción contra el ex primer ministro Thorbjørn Jagland, quien también presidió el comité que otorga el Premio Nobel de la Paz, por sus vínculos con Epstein. Su abogado dijo que Jagland cooperará con la investigación.

También están atrapados la pareja de diplomáticos noruegos de alto perfil Terje Rød-Larsen y Mona Juul, actores clave en los esfuerzos de paz entre Israel y los palestinos en la década de 1990. Juul ha sido suspendida como embajadora de Noruega en Jordania tras revelaciones que incluyen el hecho de que Epstein dejó a los hijos de la pareja 10 millones de dólares en un testamento redactado poco antes de su muerte por suicidio en una prisión de Nueva York en 2019.

El respeto de los noruegos por su familia real se ha visto afectado por nuevos detalles sobre la amistad de Epstein con la princesa heredera Mette-Marit, quien está casada con el heredero al trono, el príncipe Haakon. Los archivos incluyen intercambios de bromas y correos electrónicos planificando visitas a propiedades de Epstein, citas para blanqueamiento dental y viajes de compras.

La princesa se disculpó el viernes "con todos ustedes a quienes he decepcionado".

Las revelaciones se produjeron mientras su hijo de una relación anterior, Marius Borg Høiby, enfrenta un juicio en Oslo por cargos de violación, que él niega.