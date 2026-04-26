Compañeros de celda de Lluveres Sánchez intentaron reanimarlo, dice Prisiones

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que investiga el fallecimiento del exteniente coronel Hans Wender Lluberes Sánchez, quien se encontraba recluido en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional de San Luis.

Este exoficial, condenado a 30 años de prisión por vínculos con el narcotráfico, había sido trasladado a la correccional el pasado 20 de abril, tras ser sentenciado.

La DGSPC informó que el informe preliminar indica que Lluveres Sánchez fue hallado por la seguridad del recinto, tirado en el suelo mientras otros internos intentaban reanimarlo.

Señalan que los miembros de la seguridad se encontraban haciendo el cierre reglamentario de pabellones “cuando se escuchó un escándalo, por lo que procedieron a acudir al área”.

Al llegar al alojamiento, encontraron al interno en el suelo, y los compañeros de celda intentando reanimarlo. Ante esto, procediendo a su traslado al área de emergencias del hospital El Almirante, donde fue declarado sin signos vitales.

Según versiones preliminares recogidas entre los compañeros de alojamiento, “tres de ellos se encontraban dormidos cuando Lluveres Sánchez utilizó una correa con la cual se habría colgado de un barrote ubicado en el baño”.

Las autoridades informaron que continúan la investigación a fin de determinar los detalles relacionados con este hecho.