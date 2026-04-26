Los Celtics arruinan el regreso de Embiid y vencen a los 76ers 128-96

Payton Pritchard encestó seis de los 24 triples de Boston y anotó 32 puntos, mientras que Jayson Tatum aportó 30 puntos y 11 asistencias para ayudar a los Boston Celtics a frustrar el regreso de Joel Embiid tras una apendicectomía y vencer a los Philadelphia 76ers por 128-96 el domingo por la noche, tomando así una ventaja de 3-1 en su serie de primera ronda de los playoffs.

El quinto partido se juega el martes por la noche en Boston.

Jaylen Brown anotó 20 puntos para los Celtics, que aplastaron a los Sixers por más de 20 puntos por segunda vez en la serie.

Embiid anotó 26 puntos en 34 minutos, apenas 17 días después de someterse a una apendicectomía . Embiid no tardó en anotar en su primer partido desde el 6 de abril. El dos veces campeón anotador de la NBA encestó dos tiros libres para los primeros puntos de los Sixers, añadió una espectacular clavada a dos manos y anotó los primeros ocho puntos del equipo.

Embiid se desinfló tras el buen comienzo y falló siete tiros seguidos antes de anotar una jugada de tres puntos en el tercer cuarto. Eso redujo la desventaja de los Sixers a 23 puntos.

Los Celtics apenas necesitaron mucha producción de Brown o Tatum (entre ambos anotaron 50 puntos en la victoria del tercer partido y solo 13 en la primera mitad del cuarto) y aprovecharon una ventaja abrumadora de 14 rebotes en la primera mitad que impulsó una racha de 13-0 sin puntos en segundas oportunidades para construir una ventaja de 21 puntos.

Tyrese Maxey anotó 22 puntos para los Sixers.

Embiid fue operado de apendicitis en Houston el 9 de abril, luego de que la estrella de Filadelfia sufriera durante la noche. Regresó a la cancha el domingo con un corsé protector en el abdomen y recibió el alta médica para jugar unos 40 minutos antes del inicio del partido.

El ánimo que pudo haber proporcionado duró apenas unos minutos en el primer cuarto.

Pritchard, quien ajustó su juego, primero como titular y luego volviendo al rol de suplente que le valió el premio al Sexto Hombre del Año la temporada pasada, encestó un triple lejano a una pierna para finalizar el primer cuarto y darle a Boston una ventaja de 34-18. Embiid anotó 3 de 5 tiros en el primer cuarto, mientras que el resto de los Sixers fallaron 10 de 13.

Los Celtics ganaron el primer partido por 32 puntos y los Sixers respondieron con una sorprendente victoria de 111-97 en Boston en el segundo partido. Maxey anotó 31 puntos y le dio a los Sixers una ventaja en el último cuarto del tercer partido antes de que Tatum y Brown tomaran el control en la recta final para los Celtics en una victoria de 108-100.

Surgieron algunas dudas sobre cómo el regreso de Tatum a principios de marzo , tras la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en los playoffs el pasado mes de mayo, afectaría al funcionamiento de un grupo que había aprendido a adaptarse y a prosperar sin el seis veces All-Star.

En cambio, Tatum se ha readaptado rápidamente y los Celtics están dominando como un equipo que siente que el Este pasará por Boston.

El valiente regreso de Embiid importó poco, y ahora los Celtics pueden asegurar la serie en casa y esperar al ganador de la serie entre los Atlanta Hawks y los New York Knicks.