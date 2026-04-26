Jean Alain Rodríguez regresa al país tras evaluación médica en España

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, regresó al país este domingo procedente de Madrid, España, luego de agotar un viaje autorizado por la justicia dominicana para someterse a evaluaciones médicas especializadas.

Su llegada se produjo por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), a bordo de un vuelo de la aerolínea española Iberia, marcando el fin de una breve pero observada salida del territorio nacional en medio del proceso judicial que enfrenta por presuntos actos de corrupción durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República entre 2016 y 2020.

La autorización para viajar fue concedida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, órgano que conoce el juicio de fondo contra el exfuncionario.

El permiso establecía un período específico: desde la tarde del miércoles 22 de abril hasta este domingo 26, lapso en el que Rodríguez debía trasladarse a la capital española para realizarse estudios médicos cuya naturaleza no fue detallada públicamente.

El retorno del exprocurador fue confirmado inicialmente por su equipo de defensa, que rápidamente destacó el cumplimiento estricto de las condiciones impuestas por el tribunal.

En un comunicado, sus abogados subrayaron que la llegada en la fecha estipulada “confirma, una vez más, su conducta procesal de respeto absoluto a la justicia”, al tiempo que rechazaron versiones que sugerían una eventual intención de evadir el proceso judicial.

La salida de Rodríguez se produjo luego de su comparecencia en la audiencia celebrada el pasado miércoles, en la que su barra de defensa planteó ante el tribunal una solicitud de extinción de la acción penal.

Los abogados argumentaron que la acusación presentada por el Ministerio Público habría sido depositada de manera irregular, lo que, a su juicio, vulnera garantías procesales fundamentales.

Sin embargo, mientras ese pedimento sigue bajo análisis judicial, el proceso principal continúa su curso, con un expediente voluminoso que recoge múltiples imputaciones vinculadas a su paso por la Procuraduría General.

El breve viaje a España, aunque autorizado, generó expectativas y comentarios en distintos sectores, dado el perfil del imputado y la complejidad del caso.

No obstante, su regreso en la fecha establecida refuerza, según sus defensores, la disposición de Rodríguez de mantenerse sujeto a las decisiones de los tribunales y enfrentar el proceso en su contra.

Ahora, con su retorno al país, el exprocurador deberá reintegrarse a las audiencias del juicio de fondo, en un escenario donde cada movimiento es seguido de cerca tanto por las autoridades judiciales como por la opinión pública.