La Policía británica pide la colaboración de testigos por caso Epstein

La Policía del condado inglés de Surrey pidió este miércoles la colaboración ciudadana para que aporte cualquier información sobre una denuncia de trata de persona y agresión sexual que se remontan a los pasados años noventa y que aparecieron en los archivos del pederasta convicto Jeffrey Epstein.

En un comunicado colgado en su página web, las fuerzas del orden de Surrey afirman que, tras la publicación de los documentos de Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE.UU., han tenido conocimiento de una denuncia en el área de Virginia Water, cerca del castillo de Windsor, entre 1994 y 1996.

"Tras revisar nuestros sistemas con la limitada información disponible, no encontramos evidencia de que estas acusaciones se hubieran denunciado a la Policía de Surrey", indica el comunicado, por lo que los agentes animan a cualquier persona con información relevante a que la entregue a la fuerza policial.

La Policía de Surrey asegura que se toma "muy en serio" todas las denuncias de abuso infantil y sexual y, por lo tanto, como con cualquier otro asunto, "si recibimos información nueva y relevante, incluida cualquier información derivada de la divulgación de materiales en EE. UU., la evaluaremos".

Esta solicitud por parte de la policía se produce después de que un informe del FBI de EE.UU. de julio de 2020, que apareció en los archivos Epstein, hiciera referencia a una denuncia por abusos sexuales contra Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, y la traficante sexual Ghislaine Maxwell en Surrey a mediados de la década de 1990, indican los medios británicos.

La denuncia, que fue anónima, alegaba que una mujer fue sujetada sobre una mesa y "torturada con descargas eléctricas" por Maxwell, mientras el expríncipe y otros hombres observaban, añaden los medios.

El revuelo en torno al expríncipe, a quien su hermano el rey le retiró todos los títulos nobiliarios y honores el pasado mes de octubre, se ha profundizado después de que unos correos divulgados en EE.UU. revelasen que Andrés facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno.

La Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor —donde vivía Andrés hasta hace unos días—, evalúa actualmente esta información para decidir si procede a una investigación criminal.