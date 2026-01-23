Turismo médico digital: dos jóvenes conectana RD con el mundo

En un país donde el turismo ya es uno de los motores de la economía, el turismo médico comienza a abrirse paso como un sector con gran potencial de crecimiento.

Miles de pacientes internacionales eligen cada año a República Dominicana para realizarse procedimientos médicos y estéticos, y en ese escenario surge Heva, una plataforma tecnológica que quiere llevar esta experiencia a otro nivel.

El proyecto es liderado por dos jóvenes con trayectorias muy distintas, pero complementarias: el dominicano Héctor Terrero, nacido en Los Mina y con experiencia en empresas como Apple en Silicon Valley, y el ingeniero indio-estadounidense Varun Annadi, quien encontró en el país el terreno ideal para innovar en la intersección entre inteligencia artificial y salud.

Juntos, buscan posicionar a República Dominicana como un destino confiable y competitivo dentro de una industria que mueve más de 100 mil millones de dólares al año en el ámbito global.

Tecnología con propósito

En palabras de Terrero, la misión del proyecto es clara: “Darle a los proveedores de salud locales una plataforma de clase mundial que les permita atender pacientes internacionales con la misma calidad y experiencia que encontrarían en Estados Unidos o Europa”.

La propuesta de la ‘startup’ incluye automatización de la comunicación, cotizaciones y pagos seguros, además de financiamiento internacional y digitalización de historiales clínicos. Esto resuelve uno de los grandes retos del turismo médico: la falta de visibilidad de la historia clínica del paciente cuando viaja a otro país.

Inteligencia artificial como aliada

La plataforma se distingue por integrar inteligencia artificial en todo el proceso de gestión. Mientras los modelos tradicionales requieren llamadas, correos y decenas de mensajes, su plataforma automatiza la experiencia.

“Lo que antes tomaba hasta 14 días para concretar una cita, ahora se resuelve en menos de 6 minutos”, explica Terrero. El sistema funciona como un “agente inteligente” capaz de responder en cualquier idioma, explicar términos médicos en lenguaje sencillo, guiar en la toma de decisiones y hasta gestionar pagos.

El impacto de Heva va más allá de la eficiencia tecnológica. La empresa ya está generando empleos de calidad en el país, ofreciendo salarios competitivos a nivel global para perfiles técnicos. Además, ha atraído la atención de inversionistas y el respaldo de compañías como Google, OpenAI y Anthropic, que ven en el proyecto una innovación pionera en salud digital.

“Desde República Dominicana estamos demostrando que se pueden construir soluciones con alcance global”, afirma Terrero.

De Los Mina al mundo

Para el cofundador dominicano, este proyecto tiene un fuerte valor simbólico. “Crecer en Los Mina me enseñó resiliencia, creatividad y solidaridad. Poder llevar esa energía a un proyecto global como heva demuestra que el talento no depende del código postal”, asegura.

Convencido de que la exposición y la mentoría son clave, Terrero organiza encuentros de tecnología en comunidades marginadas, con el propósito de inspirar a más jóvenes. “Aquí hay talento crudo que solo necesita una oportunidad para brillar”, dice.

Annadi subraya que lo convenció de unirse fue la combinación de talento local y el potencial del país. “El turismo médico ya representa cerca del 1% del PIB dominicano. Vi una oportunidad enorme y encontré en Héctor un socio con visión y compromiso auténtico. Eso hizo evidente que aquí era donde debíamos comenzar”, comenta.

La hoja de ruta de la plataforma incluye consolidar República Dominicana como referente global y expandir operaciones en mercados como México, Colombia y Centroamérica. También siguen incorporando nuevas funciones: historiales clínicos seguros, experiencias de pago integradas y más opciones de financiamiento.