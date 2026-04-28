Medio Ambiente aprobó permiso para vertedero en La Cuaba, revela ministro

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, informó que ya se otorgaron los permisos para la construcción de una planta de valorización de residuos en el paraje El Aguacate, del distrito municipal La Cuaba, en Pedro Brand.

“Sí, de Medio Ambiente sí, me imagino que de Mived también, pero agotó los procesos de permisología”, respondió Henríquez al ser cuestionado sobre los permisos para la realización de la obra que cuenta con el rechazo de la comunidad.

Estas afirmaciones fueron realizadas por el ministro al ser entrevistado en el programa Hoy mismo, que se transmite cada mañana por Color Visión, canal 9.

Henríquez justificó que esta planta, con la cual se pretende eliminar el pasivo ambiental que representa Duquesa, será “cerrada y controlada”, donde se van a separar los residuos.

“Es una planta de valorización en un área cerrada y controlada donde se van a separar los residuos y se van a tratar los residuos y un porcentaje de esos residuos va a ir a un relleno sanitario que tiene una cobertura y las condiciones que hay en la zona, además de las condiciones naturales, las condiciones del relleno permiten aislar”, dijo.

Asimismo, manifestó que mantienen diálogo con los comunitarios, aunque estos han mantenido su rechazo a la obra y han expresado su inconformidad ante la falta de acceso para saber el estatus del proyecto con el ministro, en representación de la institución que encabeza.

“Hay un dialogo con los comunitarios, como expliqué la última vez que estuve aquí, hay confusión con lo que se aprobó, ese proyecto cumple no solo con estándares dominicanos, yo personalmente al comité exigí que se pusieran los estándares más altos, inclusive se obligó como Ministerio de Medio Ambiente a hacer un camino exclusivo para que ni siquiera pasara cerca de la comunidad, ellos tienen una línea directa”, expresó.

Los comunitarios de La Cuaba han mantenido una férrea oposición al proyecto, bajo el argumento de que se convertiría en un vertedero y afectaría el desarrollo económico y ecoturístico que presenta la zona por su flora y afluentes.

La última manifestación en contra fue este lunes, cuando marcharon hasta el frente del Palacio Nacional, buscando llamar la atención del presidente de la República, Luis Abinader, acompañados de otras organizaciones sociales que protestaron por esa y otras reivindicaciones.

La negativa en contra del relleno sanitario se remonta al 2021, cuando la empresa desarrolladora solicitó el permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su instalación y tras estudios de impacto y rechazo de la comunidad, fue negado en 2023.

En 2025 el Tribunal Superior Administrativo, ante un recurso, ordenó una revisión de esta decisión, dejando abierta la posibilidad de la construcción.

El proyecto se pretende construir en la calle principal de El Aguacate, en un terreno con una extensión de más de 1,500 tareas.

Desde septiembre de 2025, residentes de La Cuaba han hecho suyas las calles del distrito municipal, a modo de protesta, en rechazo a que sea instalada la planta de valorización de desechos y relleno sanitario en la avenida principal del Aguacate.

Entre estos, cuentan varios encendidos de vela, organizados por la Confederación de Pastores de La Cuaba, así como vigilias, en las que clamaron a Dios intercepción en su lucha.

Asimismo, el domingo 7 de diciembre se registró en la comunidad del Pedregal un enfrentamiento con piedras, palos y bombas lacrimógenas, en medio de protestas contra el relleno sanitario, luego de que llegaran en guagua personas de otras zonas para una vigilia en favor de la construcción del relleno sanitario, convocada por el Comité para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, organización desconocida por dirigentes de La Cuaba.

Desde septiembre de 2025, residentes de La Cuaba han hecho suyas las calles del distrito municipal, a modo de protesta, en rechazo a que sea instalada la planta de valorización de desechos y relleno sanitario en la avenida principal del Aguacate.

Entre estos, cuentan varios encendidos de vela, organizados por la Confederación de Pastores de La Cuaba, así como vigilias, en las que clamaron a Dios intercesión en su lucha.

Asimismo, el domingo 7 de diciembre se registró en la comunidad del Pedregal un enfrentamiento con piedras, palos y bombas lacrimógenas, en medio de protestas contra el relleno sanitario, luego de que llegaran en guagua personas de otras zonas para una vigilia en favor de la construcción del relleno sanitario, convocada por el Comité para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, organización desconocida por dirigentes de La Cuaba.