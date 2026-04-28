Supermercado Nacional con nueva sucursal en Jarabacoa

Como parte de su continuo plan de crecimiento, Supermercados Nacional apertura su primera tienda en Jarabacoa, consolidando así su presencia en la región norte del país.

El supermercado está ubicado en la avenida Federico Basilis, la sucursal representa la tienda número 23 de la marca, generando un total de 107 empleos directos y contribuyendo al dinamismo económico de la provincia La Vega.

La tienda ha sido construida para brindar una experiencia de compra cómoda y eficiente, con una infraestructura de aproximadamente 3,000 metros cuadrados, de los cuales 1,600 metros corresponden al piso de venta. Además, dispone de 130 parqueos para vehículos y 100 espacios destinados a motocicletas, facilitando el acceso de los clientes.

“El compromiso que tenemos con nuestros clientes va más allá del buen servicio, la calidad y variedad de productos; también está enfocado en acercarnos cada día más a ellos, ofrecerles la comodidad de la cercanía en un espacio diseñado para que disfruten de una excelente experiencia de compra”, expresó Celso Portela, vicepresidente de operaciones de Centro Cuesta Nacional.