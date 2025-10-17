Congreso de Turismo de Salud y Bienestar recibe amplio respaldo nacional e internacional

La séptima edición del Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, que se celebrará los días 22 y 23 de octubre de 2025, en el Hotel Marriott Piantini, en Santo Domingo, ha generado un sólido respaldo por parte de entidades vinculadas a los sectores salud, turismo e inversión, tanto a nivel nacional como internacional.

Organizado por la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS) y la agencia AF Comunicación Estratégica, este evento se consolida como la principal plataforma regional para el impulso del turismo médico, posicionando a la República Dominicana como un destino confiable, competitivo y en constante evolución.

“El país ha demostrado su liderazgo en salud y bienestar, con una infraestructura hospitalaria que se moderniza, se certifica y ofrece un entorno seguro para los pacientes internacionales. Este evento fortalece nuestro compromiso con la excelencia médica y el crecimiento del turismo de salud”, expresó Alejandro Cambiaso, presidente de la ADTS.

De su lado, Amelia Reyes Mora, presidenta de AF Comunicación Estratégica y vicepresidenta de la ADTS, destacó la importancia de continuar fortaleciendo las acreditaciones internacionales y el posicionamiento del país:

“Para fortalecer nuestra marca país, es fundamental seguir impulsando la innovación, fomentar alianzas estratégicas y garantizar la mejor experiencia para los pacientes internacionales”.

En sus dos últimas ediciones, el congreso reunió a más de 800 participantes y contó con alrededor de 70 expositores provenientes de países como Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, India, Argentina, México, Chile, Puerto Rico, Panamá, España, Colombia, así como de varias islas del Caribe, además del respaldo de más de 110 patrocinadores.

Aliados estratégicos y patrocinadores

Entre las instituciones que respaldan el evento se encuentran el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Turismo, Banco Popular Dominicano, Unión Médica del Norte, Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), Laboratorios Referencia, Bancos BHD, Casa de Campo, HDCO Group, The Point Punta Cana, Mass General Brigham, Larimar City & Resort, Banreservas, Seguros Reservas, IntraCare Center, Arium Salud Digital, Médico Express, Ureval, Instituto Espaillat Cabral, Grupo Rescue, Koneksi, Laboratorios Amadita, Clínica Abreu, Cap Cana.

Asimismo, Wellmed, JMMB, Global Médica, Advanced Asset Management, Primma Valores, Banco Caribe, Mallén, Meta Íntegra, CEMDOE, Skytel, Humano Seguros, Grupo SID, Arajet, Cedimat, Banco Central y New York Plebysterian, entre muchas otras empresas e instituciones líderes en los sectores salud, hospitalidad, seguros, banca, infraestructura y tecnología.

Además, el evento cuenta con el aval de entidades clave como la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) y el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal).

El Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar busca resaltar las ventajas competitivas de la República Dominicana como destino líder en turismo médico, impulsando el desarrollo sostenible, la inversión, la calidad en los servicios de salud y la innovación en el sector.