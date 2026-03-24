Profesionales de la Salud protestan frente al Robert Reid Cabral en demanda de reivindicaciones

La Coordinadora Nacional de la Salud (Conasalud) se plantó este martes en las inmediaciones del Hospital Pediátrico Robert Read Cabral para exigir sus reivindicaciones al Gobierno.

María de los Santos, miembro de la asociación, señaló que el motivo de su piquete es hacerle un llamado a las autoridades del sector salud para que den respuestas a las exigencias que tienen estos profesionales del área médica.

Señaló que entre esas reinvindicaciones están los cambios de designación, nombramientos del personal de salud, en sustitución de los profesionales que han sido pensionados; menos carga laboral; incremento de los sueldos de los pensionados y jubilados y garantía de un seguro médico digno.

Maribel Guante, presidenta de la Asociación Nacional de Bionalistas, dijo que sus derechos están siendo vulnerados y la carga laboral está afectando su salud mental, ya que desempeñan el rol del personal que ha sido pensionado.

“Nosotros estamos aquí en nombramientos porque queremos, ni porque nos gusta estar debajo del sol, es porque estamos reclamando nuestros derechos y reivindicaciones hace seis años y no se nos ponen esos incentivos por antigüedad, por servicio, y es un derecho adquirido del sector salud”, expresó.

“La sobrecarga laboral que está causando tanto estrés, tanta situación que hay ahora con la salud mental, ahora estamos más sobrecargados. Estamos llamando al Gobierno que nos escuche, que pongan a las personas a trabajar, que haya más nombramientos en los hospitales, porque de las pensiones que han salido, la mayoría se ha ido, pero no han puesto ni a una sola persona”, agregó.

La asociación, compuesta por bionalistas, enfermeras, psicólogos y otros profesionales, señaló que como medida alternativa y ante la falta de respuestas “tomarán la calle”.

“Haremos todo lo que la ley y la Constitución dominicana nos permitan: marcha, paro, piquete y lo que no queremos, una huelga general”, advirtieron.

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Con pancartas y entre consignas como “Queremos respuestas, basta de promesas” y “Salud unida, jamás será vencida”, los profesionales exigían sus reivindicaciones.