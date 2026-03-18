Varios gremios de enfermería protestarán frente al Palacio Nacional el próximo lunes

Siete gremios de enfermería convocan a una protesta frente al Palacio Nacional, el próximo lunes 23 para exigir aumento salarial por años de servicio, nombramientos de auxiliares graduados de licenciatura y el ajuste de las jubilaciones.

Sonia Martina Delgado, presidente de la Unión Nacional de Enfermería Dominicana, informó que los puntos que están en discusión con las autoridades desde hace seis años y que fueron revisitados en enero de este año.

Delgado explicó que sus pedidos (como asociación) fueron reducidos de 13 a cuatro. Los incentivos por tiempo y distancia, los nombramientos de auxiliares a bachilleratos técnicos y profesionales de enfermería, los nombramientos de las enfermeras COVID contratadas a inicios de pandemia sin determinar su estatus profesional y la reclasificación de enfermeras auxiliares que ya son licenciadas.

“No es posible que una persona trabaje en un cargo por el que no cobra. Presidente, condúlese, por eso vamos al palacio, nos hemos acercado a las autoridades para pedir una solución desde 2017 hasta ahora, no es justo, por eso convocamos un piquete”, dijo la coordinadora de enfermería.

Afirmó que si las autoridades hacen caso omiso a las demandas del día 23, habrá “medidas drásticas” por parte del conjunto de gremios de enfermería.

Organizaciones de enfermería que se unen a la protesta

Los gremios unificados en las demandas son: Unión Nacional de Servicios de Enfermería (UNASEDCNTD), el sindicato de enfermería (SINATRAE), el colegio dominicano de profesionales de enfermería (CODOPENF), la unión nacional de servicios de enfermería (UNASE-CASC), la coordinadora nacional de enfermería (CONAENDILAG), la asociación dominicana de enfermería del servicio nacional de salud (ADEISS-SNS) y la asociación nacional de enfermería (ASONAEN).