Hospital Robert Reid Cabral: Entre desafíos y mejoras

El Hospital Infantil Robert Reid Cabral se enfrenta a retos y desafíos tanto en la calidad de los servicios como en la remodelación de áreas hospitalarias, como detalló un reportaje del LISTÍN DIARIO días atrás.

Ante esto, la directora del centro médico, Mabel Jones, informó que gracias al trabajo periodístico, las irregularidades fueron corregidas, y que el centro médico de referencia nacional avanza hacia la innovación y mejoras de espacios intrahospitalarios.

“Tenemos muchísimos retos y entre ellos queremos seguir avanzando en la calidad de los servicios. Hoy recibimos la excelente noticia de que estamos en el segundo lugar en el ranking hospitalario del SISMAP; eso habla de que estamos trabajando en nuestra calidad del servicio”, dijo.

“Queremos seguir remodelando las áreas hospitalarias, que se manejan todavía como áreas antiguas en el concepto moderno de centros privados o semiprivados, y estamos apuntando hacia esa dirección”, agregó.

Jones señaló que el centro hospitalario, perteneciente al tercer nivel de atención, cuenta con áreas remozadas como la cocina, el comedor, el área de toma de muestras, facturación, el área de medicamentos de alto costo, que dispone de su propia zona de facturación; además cuenta con la disponibilidad de una nueva área de infusión ambulatoria para niños hematológicos, laboratorio digitalizado, y el equipamiento del área postquirúrgica.

áreas de quemados y salud mental

Mientras que todavía están pendientes de acondicionamiento, las instalaciones del lado izquierdo del hospital y la terminación del área de quemados y de salud mental, esta última prevista para ser entregada a finales del mes de febrero.

“Será un área de quemados para niños, entonces, por orden del presidente, se está haciendo un área modernísima ahí atrás, que va a ser un boom, porque va a tener su propio quirófano, su propia área de emergencia, hasta su propia cocina. Incluso el proyecto es dar salud internacional, hay algunos países del área del Caribe que no tienen ese tipo de área que está dirigida para pacientes quemados y ese es uno de los proyectos, traer ese público”, adelantó la directora.

500 pacientes diarios

Asimismo, informó que actualmente el hospital recibe de quinientos a seiscientos pacientes diarios entre consultas externas y emergencias, y por lo menos 3,500 usuarios al mes. Siendo la Región Este la que reporta el mayor desplazamiento de pacientes hacia el hospital.

La directora del centro pediátrico señaló que entre las enfermedades más comunes que recibe el hospital están los virus respiratorios y pacientes con patologías hematológicas.

De esta última, señaló que de la población general que solicita los servicios médicos, el 35% pertenece a niños falcémicos. Solo en el mes de enero recibió 697 pacientes con esta enfermedad genética.

Director SNS valora preocupación de Listín Diario por servicios hospitalarios Lea también

En el mes de enero, el hospital brindó 13,393 consultas externas y realizó 32,173 pruebas de laboratorios.

Asimismo, Jones informó que el hospital cuenta con todas las especialidades y subespecialidades, especialmente las de enfermedades raras, que son patologías que padecen los niños sin un diagnóstico definitivo.

“Tenemos una unidad que se ocupa de evaluar a esos niños y hacerles una serie de analíticas que no son las comunes para poder diagnosticar este tipo de patologías y poder tratarlas, y que, aunque generalmente son condiciones genéticas, pues el niño tenga una mejor calidad de vida”, explicó la directora Jones.

El presupuesto asignado al hospital oscila entre los RD$20 y RD$30 millones de pesos mensuales. Jones explicó que este monto es una recopilación del “fondo reponible” y de los recursos que capta el hospital. Mientras que la deuda actual es de RD$56 millones.

pacientes extranjeros

En cuanto al flujo de pacientes extranjeros, Jones explicó que antes de la implementación del Protocolo de Control Migratorio, el 35% de los pacientes que recibían los servicios médicos eran nacionales haitianos, pero luego de la aplicación, se redujo significativamente. Actualmente, reciben al menos un 10%, pero con estatus migratorio regular.

Mientras tanto, esos que acuden continúan pagando la “cuota de recuperación”, tal como se contemplaba en la disposición dictada por el presidente Luis Abinader, en abril de 2025.

Con relación a la higienización del hospital, Jones indicó que se debe al "tipo de pacientes" que acuden allá.

La humanización: un reto en el hospital Calventi Lea también