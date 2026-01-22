Hospitales en la mira por presentar problemas en estructuras

En los últimos años, el sector salud ha sido motivo del juicio público por problemas estructurales, colapsos de techos, derrumbes, filtraciones e inundaciones que se han reportado en establecimientos sanitarios que conforman la red pública hospitalaria del país gestionada por el Servicio Nacional de Salud (SNS).

hospital regional ángel gastón, sfm

El incidente más reciente ocurrió el pasado martes 20 de enero, cuando se reportó un supuesto desprendimiento de plafones del techo del Hospital Regional Ángel Gastón, ubicado en el municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Ante esto, el Servicio Nacional de Salud explicó que los plafones fueron retirados por disposición del director ejecutivo de la institución, Julio César Landrón, tras una supervisión realizada por las instalaciones del centro médico.

El hospital fue inaugurado el pasado mes de noviembre y su primera fase entró en funcionamiento el 15 de diciembre de 2025. La segunda etapa está supuesta a ser entregada el próximo 2 de febrero de este año 2026 y la siguiente el 2 de marzo.

Cae parte del plafón en el recién inaugurado hospital de SFM y el SNS dice instruyó su retiro Lea también

hospital juan pablo pina, san cristóbal

El mismo martes, medios nacionales también informaron sobre el “colapso” del techo del área de emergencia del Hospital Juan Pablo Pina en la provincia San Cristóbal.

Supuestamente, la situación llevó a que se realizaran evacuaciones del personal médico y pacientes.

El director del centro, Wagner Guzmán, explicó que solo se desprendieron cuatro plafones del techo sin dejar pérdidas humanas ni heridos.

hospital simón striddels, azua

En el mes de diciembre de 2025, también se reportó el desplome del vaciado de la losa de piso del segundo nivel del Hospital Pediátrico Materno-Infantil Simón Striddels, en la provincia Azua, durante los trabajos de ampliación y remozamiento, sin reportes de fallecidos ni heridos.

Por medio de un comunicado, el SNS informó que los profesionales de ingeniería harían las evaluaciones y análisis de lugar para garantizar las condiciones de seguridad necesarias en la construcción de tres niveles.

Con relación a las causas de estas situaciones en estos hospitales, se desconoce si las fallas estructurales se deben a debilidad en la supervisión de las construcciones, fallas de control, inexperiencia o falta de capacidad de los profesionales de la ingeniería contratados por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) y el Servicio Nacional de Salud (SNS).

inundaciones en hospitales

Año tras año, las temporadas de lluvias no solo ponen en riesgo a comunidades y sectores del país, sino que también exhiben la vulnerabilidad de las infraestructuras médicas.

En octubre de 2025, medios locales informaron que el Hospital Jaime Oliver Pino de San Pedro de Macorís registró fuertes inundaciones por causa de las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa.

El medio de comunicación Macorís del Mar informó que las inundaciones imposibilitaron el acceso a diferentes áreas del centro médico. Asimismo, aseguró que las reiteradas inundaciones en el centro médico se deben a la falta de drenaje.

Un trabajo periodístico de 2023 firmado por Doris Pantaleón para este medio informó que más de 50 hospitales fueron afectados por las lluvias ese año.

Se reportaron filtraciones, inundaciones y daños de equipos en diversas áreas clínicas de hospitales como el Moscoso Puello, Hugo Mendoza, el infantil Robert Reid Cabral, Marcelino Vélez y el Mario Tolentino Deep.

Mientras que en el Vinicio Calventi, el materno Reynaldo Almánzar, Cemadoja, El Almirante, Alcarizos II, Ciudad Juan Bosch, Santo Socorro, Incart, Salvador Bienvenido Gautier y el Engombe se registraron filtraciones e inundaciones de menor grado, pero con fallas eléctricas.

Estos hospitales se ubican en el Gran Santo Domingo; sin embargo, muchos de los que se localizan en las regiones del país también reportaron daños similares.

mejoras estructurales

Mientras tanto, se espera que agilicen los trabajos de construcción de los hospitales Padre Billini, ubicados en la calle Santomé de la Zona Colonial y del municipal de Dabajón.

La remodelación del Padre Billini inició en el año 2018, con una inversión de más de 2,100 millones de pesos, y permanece fuera de servicio el área de Emergencias médicas.