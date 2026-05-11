La urgencia de garantizar una renta básica para la primera infancia en la RD

La primera infancia es la etapa más determinante en la vida de cualquier ser humano. Durante esos primeros años se desarrolla gran parte de la capacidad cognitiva, emocional y física que acompañará a una persona durante toda su existencia. Sin embargo, en la República Dominicana miles de niños nacen y crecen en condiciones de vulnerabilidad que limitan seriamente sus oportunidades desde el inicio de sus vidas.

La pobreza infantil no solo afecta el presente de una familia; también condiciona el futuro de toda una nación. Un niño que no recibe una alimentación adecuada, atención médica o estimulación temprana suficiente tendrá mayores dificultades en su desarrollo escolar, emocional y social. Por eso, hablar de protección a la primera infancia no es un tema asistencialista: es una estrategia de desarrollo nacional.

En los últimos años, distintos organismos internacionales han insistido en que los países que invierten en sus niños pequeños obtienen mejores resultados en educación, productividad, seguridad y crecimiento económico. Cada inversión realizada en los primeros años de vida reduce significativamente problemas futuros como la deserción escolar, la violencia, la desigualdad y la exclusión social.

Por esa razón, cada vez cobra más fuerza la necesidad de implementar mecanismos de protección económica dirigidos específicamente a la primera infancia. Una renta básica orientada a los niños y niñas en sus primeros años podría convertirse en una herramienta transformadora para miles de hogares dominicanos, especialmente aquellos encabezados por madres que enfrentan enormes dificultades para cubrir necesidades esenciales como alimentación, medicamentos, transporte, cuidado y salud preventiva.

Garantizar un apoyo económico enfocado en la niñez temprana permitiría mejorar el acceso a servicios integrales de salud, nutrición, vacunación y programas de desarrollo infantil. Además, contribuiría a disminuir la desigualdad social desde su raíz, ofreciendo oportunidades más justas desde el nacimiento.

La discusión sobre este tipo de políticas públicas debe trascender los intereses políticos y centrarse en una pregunta fundamental: ¿qué futuro queremos construir para la República Dominicana? Un país que protege a sus niños está construyendo ciudadanos más preparados, saludables y productivos. Por el contrario, ignorar las necesidades de la primera infancia perpetúa ciclos de pobreza que luego terminan costándole mucho más al Estado y a la sociedad. También es importante entender que proteger a la niñez no significa sustituir el esfuerzo de las familias, sino acompañarlas y fortalecerlas. Muchas madres y padres trabajan diariamente para sacar adelante a sus hijos, pero enfrentan condiciones económicas extremadamente difíciles. Una política de protección enfocada en la primera infancia serviría como un respaldo temporal y estratégico en una etapa decisiva del desarrollo humano.

La República Dominicana ha avanzado en múltiples áreas económicas y de infraestructura, pero el verdadero desarrollo de un país se mide también por la forma en que trata a sus niños. Ninguna nación puede aspirar a un futuro sostenible mientras miles de menores continúen creciendo en condiciones de precariedad y exclusión. Invertir en la primera infancia es invertir en educación, salud, seguridad y estabilidad social. Pero, sobre todo, es apostar por un modelo de país más humano, más justo y más consciente de que el bienestar de sus niños representa la base sobre la cual se construye el futuro de toda la nación.

La autora es Diputada DN.