La humanización: un reto en el hospital Calventi

El Hospital Vinicio Calventi, ubicado en el municipio de Los Alcarrizos, es otro de los hospitales de tercer nivel que lidia con problemas de higiene y la deshumanización en los servicios de salud que ofrece.

Al menos cuatro madres primerizas denunciaron el trato inhumano que recibieron en este centro médico regional cuando buscaban cuidados prenatales y tener un parto exitoso.

“Si tú te descuidas, aquí te mueres. La mayoría de personas vienen aquí porque este es el hospital más cercano que hay y no tienen otro lugar. Cuando yo estaba en el quirófano, llegaron unos periodistas a hablar con el director y yo no podía hablar mal, no fuese que me dejaran ahí. Uno tiene que pensar. Imagínate uno en ese quirófano, le hacen un daño”, dijo una de ellas.

Estas madres aseguraron que la mayor parte del personal asistencial del hospital Calventi “no le tiene amor a su trabajo”, pero que entre ellos, algunos sobresalen por el buen trato y su buena preparación.

“No lo tienen amor a su trabajo. Pero a mí me dejaron un día entero con una vía dañada y nada más iban y me miraban el brazo”.

“Yo tenía una semana con dolores y la doctora me dijo dizque: ‘No, las primerizas, desde que entran al noveno (mes), se les entra un deseo de parir; ustedes duran hasta las 42 semanas'. Y yo, con una semana con dolores, y cuando me enviaron a hacer el perfil, yo lo traje en la noche y me mandaron para mi casa, que viniera el otro día, que me iban a ingresar. Vine en la mañana”.

Esas fueron algunas de las experiencias que compartieron estas madres mientras esperaban por un turno para colocarles las vacunas correspondientes a sus bebés, de solo meses de edad. Las cuatro solicitaron al LISTÍN DIARIO ocultar sus nombres para evitar represalias.

La infraestructura del hospital Vinicio Calventi, ubicado en Los Alcarrizos, se encuentra en proceso de remozamiento.Lizbeth Chalas

“Uno viene aquí, imagínate, es el (hospital) más cercano y tienen todas las vacunas. Yo vine aquí con el perfil alterado y me enviaron para mi casa normal, y la doctora me dijo que en una semana más era el parto.

Según las madres, el hospital no otorga referimiento en caso de que alguna parturienta presente complicaciones, por ser este centro de salud de tercer nivel de atención.

higiene

Con relación a la higiene, una de ellas aseguró que durante su estadía, evitó el aseado personal por las condiciones en las que se encontraba el baño; además, todas aseguraron que en las habitaciones de internamiento hay presencia de cucarachas.

De igual forma, señalaron la presencia de filtraciones en el techo y mal estado de los baños.

remozamiento

En plena etapa de remozamiento está el Calventi y, a pesar de encontrarse en este proceso de modernización, el hospital continúa brindando sus servicios sin interrupciones.

Su plan de modernización incluirá supuestamente tres modernos ascensores, dos nuevas plantas eléctricas, la renovación del sistema de drenaje pluvial y la colocación de lonas asfálticas en el techo para evitar filtraciones en las instalaciones.

Este hospital pertenece a la red pública del Servicio Nacional de Salud (SNS) y fue inaugurado el 15 de julio de 2007.

Una amplia gama de especialidades conforma la cartelera de servicios de este centro médico, entre ellas, diabetología, gastroenterología, ortopedia, anestesiología, pediatría, nefrología, cardiología, odontología, oftalmología, neumología, neurología, otorrinolaringología, urología, geriatría, maxilofacial, fisiatría, endocrinología, medicina familiar, cirugía, hematología, servicios de laboratorio y de imágenes diagnósticas.

hermetismo

Mientras, cada día la búsqueda de información oficial en los hospitales e instituciones gubernamentales se torna más difícil.

La recolección de los datos en salud que tienen lugar en los centros hospitalarios, principalmente en los del Gran Santo Domingo, dificulta su obtención para la prensa.

Datos que se supone que son de dominio público y de interés para la sociedad, por citar un ejemplo, como la circulación de virus respiratorios y las eventualidades que tienen lugar en las emergencias e ingresos de pacientes a causa de estas enfermedades, son de carácter reservado por sus administradores.

Al solicitar información por vía telefónica o correos institucionales, estas se quedan en trámites y “averiguaciones”, pero no son compartidas.

Sin embargo, de manera presencial, supuestamente, las personas autorizadas para ofrecer las informaciones no están disponibles.

Con rejuegos, se consiguen las informaciones y el estado en el que operan los hospitales de la capital, muchos de los cuales funcionan con deficiencias estructurales, escasa higiene, deshumanización de los servicios médicos y otras dificultades.

Todo esto a pesar de la suma millonaria destinada del presupuesto general para hospitales como el infantil Robert Read Cabral, Salvador B. Gautier, Moscoso Puello, Félix María Goico, la maternidad Nuestra Señora de La Altagracia y la de Los Minas,

También, los que conforman la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar y los de Ciudad de la Salud, el Ney Arias Lora, el materno Reynaldo Almánzar, el Hugo Mendoza y MarioTolentino Dipp, entre otros.