La recusación en el proceso penal dominicano: Entre la imparcialidad objetiva y la funcionalidad del sistema

Desde la perspectiva dogmática, la recusación constituye un mecanismo esencial para salvaguardar el derecho fundamental a ser juzgado por un juez imparcial, garantía que forma parte del debido proceso de conformidad con el Artículo 69 de la Constitución dominicana.

En el sistema procesal dominicano, la recusación de un juez exige demostrar una causa objetiva de parcialidad o prejuicio. El hecho de que un juez haya autorizado las primeras diligencias investigativas, como por ejemplo: una orden de arresto o una entrega controlada de dinero, forma parte de sus funciones como juez de garantías o de la instrucción.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia comparada de países de tradición acusatoria -Costa Rica, Chile y Colombia– han reconocido que el juez de garantías no debe luego integrar el tribunal de juicio cuando haya intervenido en la fase de control de la investigación.

La doctrina mayoritaria ha establecido que procede la recusación cuando el juez ha intervenido sustancialmente en la fase investigativa o ha emitido juicios que impliquen una valoración relevante del caso. No obstante, la posición dominante matiza que dicha procedencia no es automática, pues no se configura cuando la intervención ha sido meramente formal o incidental y carente de valoración de fondo sobre los hechos o el derecho controvertido.

En el plano teórico, Luigi Ferrajoli, en su obra Derecho y razón: Teoría del garantismo penal, vincula de manera directa la recusación con la estructura del modelo acusatorio, al sostener que la imparcialidad judicial exige la ajenidad del juez respecto de los intereses en conflicto, así como su no participación en fases previas del proceso. Desde esta perspectiva, resulta incompatible —sin incurrir en contradicción estructural— que quien investiga o controla la investigación sea, a su vez, quien decide el fondo del asunto, pues ello vulnera las garantías propias del debido proceso y rompe la necesaria separación de funciones, generando una contaminación en la formación del juicio.

En igual sentido, Michele Taruffo, en La prueba de los hechos, advierte que la imparcialidad del juzgador se ve comprometida cuando este ha intervenido previamente en la formación del material probatorio o en su valoración preliminar, reforzando la idea de que el contacto anticipado con los elementos de prueba puede generar sesgos cognitivos que incidan en la decisión final.

De este modo, conforme a la doctrina garantista, la separación entre quien dirige o controla la investigación y quien juzga constituye una exigencia estructural del debido proceso. En consecuencia, la participación previa del juez en la fase investigativa afecta la imparcialidad objetiva exigida por dicho principio, haciendo procedente su sustitución cuando, por ejemplo, el juez de garantías es llamado a conocer el fondo del litigio.

En esta línea, los referidos autores coinciden en que la imparcialidad no se agota en una dimensión subjetiva, sino que también posee un carácter externo y objetivo, de modo que basta la existencia de un riesgo razonable de prejuicio o de inclinación hacia la confirmación de decisiones previas para justificar el apartamiento del juzgador.

Esta construcción doctrinal encuentra recepción normativa en el artículo 80.6 de la Ley núm. 97-25, el cual contempla como causal de recusación el hecho de que el juez haya conocido previamente del proceso o haya intervenido en una fase anterior, en la medida en que ello pueda comprometer su imparcialidad. En definitiva, la recusación en este supuesto se erige como un mecanismo orientado a preservar la integridad del debido proceso, evitando que quien ha tenido un contacto previo relevante con el caso decida posteriormente sobre el fondo, y garantizando así la imparcialidad judicial y la confianza en la administración de justicia.

De ahí que que el conocimiento previo derivado de actuaciones jurisdiccionales no equivale a prejuicio o contaminación, salvo que el juez haya emitido juicios de valor sobre la culpabilidad del imputado.

Cuando el juez de la instrucción es apoderado de una solicitud de autorización judicial, su análisis se limita a verificar: a) existencia de una investigación; b) que el hecho investigado tenga relevancia penal; c) la posible vinculación del investigado con el hecho, y d) la utilidad, idoneidad, pertinencia y razonabilidad de la actuación.

Mientras que, cuando se analiza la procedencia o no de la imposición de una medida de coerción el juzgador analiza que se cumplan las siguientes condiciones: a) existencia de indicios suficientes para sostener que el imputado es autor o cómplice de una infracción; b) el posible peligro de fuga, y, c) que la infracción se encuentre reprimida con pena privativa de libertad.

Por tanto, el juez de la instrucción puede ser apoderado, en un mismo proceso, tanto de las autorizaciones judiciales previas, como de la solicitud de medida de coerción, sin que esto implique inhabilitación por contaminación previa del juez que emitió las autorizaciones judiciales.

Para que la recusación de un juez, basada en su intervención en la aprobación de autorizaciones judiciales preliminares, tenga viabilidad habría que acreditar al menos tres variables: a). Haber externado criterios anticipados sobre la responsabilidad penal del imputado; b). Existencia de interés personal, relación con las partes, o conflicto directo y c). Actuación previa más allá de un control de legalidad, y que haya supuesto una toma de posición sobre el fondo.

Si el juez solo autorizó diligencias de investigación —orden de allanamiento, agente bajo reservas, intervención telefónica o emitió una orden de arresto basada en indicios presentados por el órgano investigador— en modo alguno quedaría inhabilitado para conocer de la procedencia o no de la solicitud de medida de coerción.

Es importante destacar, que la finalidad de la medida de coerción es meramente instrumental, ya que su objetivo principal es garantizar la presencia y permanencia del imputado en todos los actos del procedimiento. Por lo que, de ninguna manera decidir sobre la medida de coerción implica determinar la inocencia o culpabilidad del endilgado.

En esas atenciones, la solución de este incidente no debía ser analizada únicamente desde una perspectiva formal de garantía de imparcialidad judicial, sino que debe considerar las condiciones estructurales reales en que opera el sistema de justicia penal dominicano. Y prever el impacto del precedente derivado del caso de que se trate en los demás procesos. Sin que esto implique que estas consideraciones de orden práctico, de ninguna manera, puedan erigirse en un obstáculo para el ejercicio legítimo del derecho a recusar cuando concurran causas objetivas de parcialidad.

En efecto, la organización judicial vigente —caracterizada en más del 90 por ciento de los distritos judiciales por la existencia de un único juez de atención permanente y/o juez de la instrucción, debido al déficit de jueces— plantea una tensión evidente entre el ideal normativo de imparcialidad por conocimiento previo del caso y las limitaciones materiales del sistema.

Cuando una recusación es acogida, el juez originalmente apoderado deberá separarse del proceso, lo que obliga a la intervención de un juez sustituto, generalmente designado a través de una corte de apelación. Mientras que, en los casos de jurisdicción privilegiada, lo decide la corte de apelación.

Esta cuestión, en un contexto de sobrecarga judicial y déficit de jueces, genera efectos concretos que inciden directamente sobre la eficiencia del proceso penal. La sustitución de un juez en un distrito determinado implica, en la práctica, que se produzcan dilaciones inevitables derivadas de la necesidad de reasignación del caso, la reprogramación de audiencias, las cuales a partir de ese momento deberán ajustarse a la agenda del nuevo juez designado, quien además, conserva la carga de su propio tribunal.

Esta realidad compromete el cumplimiento de los plazos procesales establecidos legalmente. Ocasionando un efecto en cadena que incrementa la mora judicial y afecta la administración de justicia en su conjunto.

Estas dilaciones impactan de manera directa en los derechos fundamentales de las partes, particularmente en el derecho del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable y a que se revise oportunamente la legalidad de su privación de libertad.

Si bien la garantía de imparcialidad judicial constituye un pilar esencial del Estado de Derecho, que no puede ser sacrificada en aras de la eficiencia, su ejercicio no puede abstraerse del principio de funcionalidad del sistema judicial ni de la necesidad de asegurar la continuidad del proceso penal.

En ese sentido, acoger una recusación en el contexto descrito produce efectos que trascienden el caso individual, impactando la eficiencia del sistema y la tutela judicial efectiva.

Por ello, su análisis debe realizarse mediante una ponderación rigurosa entre el derecho a un juez imparcial y la necesidad de garantizar la continuidad y funcionalidad del proceso penal; evitando que este mecanismo se convierta en un instrumento que, lejos de fortalecer las garantías procesales, contribuya a la disrupción del sistema de justicia.

El autor es Procurador Adjunto y director de Litigios Civiles y Administrativos