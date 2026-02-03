Director SNS valora preocupación de Listín Diario por servicios hospitalarios

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, valoró y agradeció el interés mostrado por Listín Diario en dar a conocer diversas situaciones relacionadas con los hospitales de la red pública e informó que desde su designación lleva a cabo un levantamiento a nivel nacional a fin de identificar y corregir las problemáticas que afectan.

En una carta dirigida al director de Listín Diario, Miguel Franjul, el director ejecutivo del SNS, señaló que la labor informativa que realiza este medio constituye un valioso aporte a la transparencia y el fortalecimiento del sistema democrático.

“Desde el momento en que asumimos la dirección ejecutiva del Servicio Nacional de Salud, hemos estado realizando un levantamiento a nivel nacional con la finalidad de identificar y corregir las distintas problemáticas que pudieran estar ocurriendo en los centros de la red pública, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la población”, señala el doctor Landrón en su misiva.

régimen de consecuencias

Informó que instruyó al equipo jurídico del SNS, en coordinación con los directores hospitalarios correspondientes, a realizar las debidas investigaciones en los diferentes centros de salud.

Dijo que en caso de determinarse que hubo falta de atención o irregularidades que afectaran a algún usuario, se aplicarán los regímes de consecuencias que corresponden conforme a la ley.

“Un servidor, cuenta con 36 años en el sector público por lo que podemos garantizar que la mayor inversión en salud se ha hecho en este gobierno de mano del presidente Luis Abinader”, señala.

Recordó que suman 95 los centros de salud de la red pública que han sido remozados y destaco los esfuerzos que se realizan para fortalecer los servicios que se ofrecen y continuar mejorando la atención en salud.

Sobre todo, agregó, se trabaja en humanizar la atención que se brinda a ciudadanos, compromiso que comparte con el interés del presidente Abinader y que trabaja día a día para cumplir.

