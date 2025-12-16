Escasean antigripales en Farmacias del Pueblo

Antigripales y vitamina C, entre los medicamentos, escasean en las farmacias del pueblo del Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL), en momento en que la población está afectada por virus respiratorios.

En un recorrido del Listín Diario por algunas boticas populares, las dependientes de farmacias informaron que desde hace aproximadamente dos semanas se agotaron este tipo de medicamentos en medio de la incidencia de virus respiratorios en el territorio nacional.

“Hace más de una semana que se agotaron, no te puedo decir con exactitud el tiempo, pero es que no llega la fecha de suplir todavía”, comunicó una auxiliar de farmacia de la botica popular del Hospital Pediátrico doctor Robert Reid Cabral.

En la farmacia del pueblo que se ubica en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia tampoco hay antigripales, ni en la del Hospital doctor Francisco E. Moscoso Puello.

“Ahí hay muy pocas cosas. Muy pocas cosas. Estamos jodidos. La vida del pobre es que, mientras nos den la salud y podamos respirar, estamos bien. No hay nada, me lo llevo así porque no hay de nada, todo está caótico, pero pa’ lante”, expresó Miguelina Valloy, quien fue a comprar medicamentos para niños en la botica que se ubica en las inmediaciones del Canal 4.

“No hay jarabes para la gripe, para nada. Ah, bueno, acetaminofén en pastillas es que hay. Hace días que no hay vitamina C; a veces duran meses que no llegan y para el dolor tampoco hay”, dijo un consumidor de la farmacia del pueblo del antiguo Angelita.

Tras ser abordado sobre el tema, el ministro de Salud, Víctor Atallah, expresó que desconoce sobre las denuncias que consumidores han realizado por la falta de medicamentos en estas farmacias, pero que convocaría una reunión con la dirección de Promese/Cal para conocer la situación y tomar cartas en el asunto.

Mientras que, el nuevo director de Promese/CAL, José Luis López Pérez, se negó a dar declaraciones sobre el tema tras ser abordado por periodistas.

“No, no es el momento”, dijo López Pérez mientras escapaba de las cámaras y los micrófonos.

No es alarmante

El ministro de Salud aseguró que la situación en el país con relación a la circulación activa de virus “no es alarmante” y el sistema de salud no está sobrecargado en estos momentos.

También manifestó, que estamos en la “época de los virus”, por lo que hizo un llamado a la población a cuidarse e indicó que comparado con otros países, la República Dominicana maneja estadísticas muy por debajo, pero aun así se mantienen dándole seguimiento.

“Le estamos dando seguimiento. Estamos colocando medicina en todos los puntos de necesidad y se manda a la población a lavarse siempre las manos, a cuidarse, a usar mascarilla en caso que vaya a hospitales y en caso de tener síntomas, alejarse. Lo más importante de todo eso si tienen síntomas es ir a consulta y recibir tratamiento”, expresó.

El país tiene una activa circulación de varios virus respiratorios al mismo tiempo, entre ellos el sincitial, la influenza A(H3N2), influenza A(H1N1) pdm09, influenza B/Victoria, SARS-CoV-2 o el del Covid-19, adenovirus, metapneumovirus y parainfluenza.

Entre los síntomas más comunes se presenta fiebre, dolor en las articulaciones, dolor de garganta, tos seca persistente y algunos presentan dificultad respiratoria.