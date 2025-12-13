Costo de pruebas limita cifras de virus respiratorios en Santiago

La doctora Jenny Then, presidenta de la Sociedad de Neumólogos del Norte (NEUMONORTE), alertó sobre un incremento de pacientes con síntomas respiratorios en Santiago, afectando especialmente a niños.

Este aumento ocurre en medio de una alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La neumóloga señaló que, a pesar del evidente aumento de casos, no es posible determinar cifras exactas de la circulación de virus debido a que las pruebas necesarias para tipificarlos no están disponibles en el sistema público de salud.

"Es una prueba que no la cubre el seguro. Es una prueba que la cubre el bolsillo de cada quien", expresó la doctora Then, detallando que el panel viral largo tiene un costo de entre RD$13,000 y RD$14,000, mientras que el panel corto ronda los RD$4,000, dependiendo del laboratorio. Las pruebas individuales pueden costar entre RD$1,000 y RD$1,400. Este alto costo se convierte en una limitante para obtener datos epidemiológicos precisos.

En las consultas, la doctora Then indica que se observa la circulación de influenza, Virus Sincitial Respiratorio (VSR), COVID-19, metapneumovirus, adenovirus y rinovirus. Sin embargo, insistió en que "podemos sospechar, pero hasta que no se haga la prueba no se sabe específicamente cuál es".

El incremento afecta principalmente a niños pequeños, aunque los adultos también presentan síntomas.

La presidenta de NEUMONORTE atribuyó parte del aumento a la falta de vacunación, señalando que muchas personas rechazan o pertenecen a grupos antivacunas.

En los casos donde las familias no pueden costear las pruebas virales, la atención se centra en el manejo de síntomas y hallazgos clínicos, tratando condiciones como neumonía, sobreinfecciones o crisis bronquiales.

Finalmente, la doctora Then recomendó a la población reforzar las medidas de prevención, especialmente en esta época de reuniones en espacios cerrados. Estas son: Reforzar el lavado de manos; evitar contacto con personas enfermas; usar mascarillas en lugares concurridos y no salir de casa si se presentan síntomas.