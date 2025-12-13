Se registra un aumento de virus respiratorios en niños del Distrito Nacional

Durante noviembre y diciembre, varios hospitales del Distrito Nacional han registrado un aumento significativo en la afluencia de pacientes afectados por diversos virus respiratorios y gastrointestinales, siendo los niños el grupo más vulnerable.

La doctora Mabel Jones, directora del Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral, confirmó la presencia en el ambiente del Virus Sincitial Respiratorio (VSR), Influenza A y B, H1N1 y algunos virus gastrointestinales, responsables de las diversas afecciones.

Reporteros de Listín Diario visitaron dos centros de salud y observaron a varios pacientes, predominantemente niños, con síntomas comunes como tos, congestión, fiebre, cansancio y malestar general. Aunque la mayoría eran infantes, también se vieron adultos con procesos gripales.

El recorrido comenzó en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral, donde madres y padres buscaban atención médica urgente para sus hijos.

En pasillos y salas de espera se observaban niños y niñas, principalmente entre los tres meses y los cinco años de edad, acudiendo tanto por chequeos rutinarios como por complicaciones gripales.

Karen de la Cruz, madre de un niño, viajó desde Haina, San Cristóbal, debido a que su hijo presenta "una fiebre que no se le quita" y mucha tos desde principios de mes. Indicó que la situación ha persistido durante los últimos dos meses.

En el mismo centro, Gloribel Santos relató que su hija de tres meses ha sido afectada intermitentemente por tos y congestión, síntomas que han empeorado con el paso de los días, motivando su traslado a Santo Domingo.

La doctora Mabel Jones enfatizó una serie de recomendaciones para la población, tales como: No enviar a los niños a clases si presentan síntomas; usar mascarillas si ya están infectados; lavar las manos frecuentemente; no medicar sin la autorización del pediatra y vacunarse para evitar mayores inconvenientes.

Situación en la Ciudad Sanitaria

En la Ciudad Sanitaria doctor Luis Eduardo Aybar se constató el caso de una niña de cinco años que acudió por síntomas gripales. Su tía, María Concepción, mencionó que la menor ha presentado molestias gripales durante varias semanas y ha requerido tres visitas al centro.

"Aquí la hemos traído tres veces y los doctores me han dicho que es viral. Ella ha presentado tos y fiebre, pero no ha estado grave", afirmó.

El equipo médico de la Ciudad Sanitaria facilitó datos epidemiológicos que revelaron 37 casos de enfermedades febriles agudas de vías respiratorias altas durante noviembre.

Además, doctores del Centro Especializado de Atención Ambulatoria en Salud doctor Nelson Astacio, adscrito a la Ciudad Sanitaria, confirmaron que la mayoría de los casos se presentaron en niños.

Centros de vacunación

El Ministerio de Salud Pública mantiene activos 71 centros de vacunación en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional para combatir la influenza estacional. Sin embargo, empleados de la carpa de vacunación del Ministerio de Salud Pública indicaron que la afluencia de personas aún no es masiva.

Un colaborador del Hospital Santo Socorro, no obstante, aseguró que sí reciben a ciudadanos de distintas edades, incluyendo "niños con sus padres, adultos mayores y demás", quienes pueden encontrar vacunas contra la influenza y otros virus.