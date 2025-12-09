Doctores piden a la población precauciones ante el repunte de infecciones respiratorias

El Grupo de Inmunización del Paciente Respiratorio de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) han realizado un llamamiento a la población para que "extreme" las precauciones frente al repunte de las infecciones respiratorias en las últimas semanas, que ya ha alcanzado niveles epidémicos con 75.3 casos por cada 100,000 habitantes, según datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA).

Desde SEPAR han alertado de que fechas como el puente de diciembre o las fiestas navideñas son periodos que concentran viajes, reuniones familiares y actividades en interiores, y que aumentan el riesgo de transmisión, especialmente entre las personas más vulnerables.

Es por ello por lo que los especialistas de la organización han destacado que la mascarilla sigue siendo una herramienta "eficaz" para proteger y protegerse, especialmente en espacios cerrados y poco ventilados, o en lugares con alta concentración de personas tales como centros sanitarios, residencias, transporte público y reuniones familiares con personas de riesgo.

"Las personas que presenten síntomas respiratorios deberían limitar sus contactos sociales y usar mascarilla de forma estricta", ha explicado el coordinador del grupo, el doctor Alberto García.

Sin embargo, la "principal aliada" contra la gripe, el Covid-19 y otros patógenos como el neumococo o el virus respiratorio sincitial son las vacunas, pues reducen las infecciones graves, los ingresos hospitalarios y sus complicaciones.

Es por ello por lo que los expertos han recomendado revisar el calendario vacunal especialmente en mayores de 60 años, pacientes respiratorios crónicos, embarazadas, profesionales sanitarios, personas con comorbilidades y convivientes de personas vulnerables.

Otro de los coordinadores del grupo, el doctor Francisco Sanz, ha pedido tener en cuenta otras medidas complementarias como "ventilar espacios, evitar reuniones si se presentan síntomas, lavar las manos con frecuencia y priorizar actividades al aire libre cuando sea posible son acciones sencillas que disminuyen de manera significativa la circulación de virus respiratorios".