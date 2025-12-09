El Covid está circulando en RD, pero con baja incidencia

El viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública, doctor Eladio Pérez, aseguró ayer que en la actualidad el país no registra incremento de casos de Covid-19 y que la vigilancia indica que se está comportando como una infección respiratoria más dentro de los virus estacionales circulantes.

No obstante, dijo que la vigilancia epidemiológica continúa activa y que el país cuenta con pruebas diagnósticas antigénicas y PCR disponibles de manera gratuita para quien las necesite, además de capacidad de atención hospitalaria y tratamiento para casos graves o de riesgo.

Recordó que en estos momentos el país no tiene vacunas disponibles contra Covid-19, por lo que las medidas de prevención siguen siendo importantes, sobre todo en personas con comorbilidades, adultos mayores y embarazadas.

Pérez fue consultado en torno a los registros de incrementos de casos de Covid-19 que se están notificando en algunos países y la sugerencia hecha al respecto por el virólogo Robert Paulino de la importancia de que el país se anticipe con medidas preventivas frente a un posible aumento de casos.

El viceministro de Salud Colectiva señaló que la vigilancia activa se mantiene y que, a nivel clínico, la mayoría de los médicos ya solicitan paneles respiratorios que incluyen influenza y Covid para orientar el manejo del paciente.

“Hoy la circulación de influenza está siendo más relevante que la del Covid y se está observando mayor intensidad clínica en algunos casos”, dijo el funcionario.

Dentro de las recomendaciones que hace a la población están que si presentan síntomas respiratorios usen mascarilla en espacios cerrados o si están junto a personas vulnerables.

También, guardar reposo en casa mientras duren los síntomas para cortar transmisión y el lavado frecuente de manos y buena ventilación en hogares y trabajos.

Además, acudir al médico ante fiebre persistente, dificultad respiratoria o signos de alarma.

“Seguimos monitoreando el comportamiento viral y el sistema está preparado para responder si ocurre un aumento en los casos”, afirmó.

El día anterior, el virólogo e investigador dominicano Robert Paulino indicó que el comportamiento actual del virus del Covid-19, donde datos recientes muestran incremento de infecciones y hospitalizaciones en varios países, demanda que República Dominicana adopte medidas que lleven a una anticipación de una posible mayor actividad del virus, que pueda conllevar a presionar el sistema sanitario.

Dijo que, aunque no “estamos ante una emergencia como en años previos, sí ante un escenario que requiere orden, coherencia y anticipación” y destacó que el Covid-19 ya se comporta como un virus estacional, por lo que es indispensable reforzar la vigilancia integrada.

Recomendó el uso estratégico de mascarillas (especialmente en centros de salud, transporte público y espacios cerrados) sea normalizado como medida de autocuidado en semanas de alta transmisión.

Actualmente los reportes epidemiológicos indican que República Dominicana tiene una activa circulación de varios virus respiratorios al mismo tiempo, entre ellos el sincitial, la influenza A(H3N2), influenza A(H1N1) pdm09, influenza B/Victoria, SARS-CoV-2 o el del Covid-19, adenovirus, metapneumovirus y parainfluenza.

En las últimas semanas, médicos especialistas de la neumología y la pediatría, como centros de salud públicos y privados han reportado un incremento considerable de pacientes con síntomas respiratorios que acuden en busca de atención médica.

Los servicios que están recibiendo mayor presión por esa causa son las consultas especializadas. Emergencias e internamiento.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los síntomas más comunes de la Covid-19 son fiebre, escalofríos y dolor de garganta, entre otros y destaca que mayoría de las personas se recuperan por completo sin necesidad de tratamiento hospitalario, pero que los que presentan síntomas graves deben buscar atención médica cuanto antes.

Aconseja a todos los Estados Miembros que sigan aplicando un enfoque integrado basado en el riesgo para la gestión de la Covid-19.