Autoridades investigan accidente de aeronave en Dajabón que dejó dos personas heridas
El piloto y copiloto de la aeronave resultaron heridos y fueron llevados a un centro de salud
El accidente de una aeronave en la provincia fronteriza de Dajabón, que dejó al menos dos personas heridas, está bajo investigación de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).
El accidente ocurrió este miércoles. El piloto y copiloto de la aeronave resultaron heridos y fueron llevados a un centro de salud.
La aeronave, matrícula N577TU, se disponía a despegar desde el aeródromo de Dajabón, cuando se registró la situación que dio lugar a la activación de los protocolos de seguridad operacional, explicaron las autoridades.
“Técnicos de la CIAA y el IDAC se trasladaron al lugar para realizar las evaluaciones correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos en materia de investigación de casos de aviación civil”, agregaron en un comunicado.
Indicaron que se ofrecerán más detalles una vez concluya la investigación y se determinen las causas del hecho.
Domingo Aníbal Medina, certificado como piloto de aviaciones privada, estaba pilotando la avioneta. El copiloto fue identificado como Luis Manuel Carrasco.